Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi 2 Bin Hastaya Ulaştı

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Honaz Belediyesi tarafından 17 ay önce kurulan Sağlıklı Yaşam Merkezi, bugüne dek 2 binin üzerinde hastaya ulaştı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, merkezden hizmet alan 2 bin 24'üncü hastayı ziyaret ederek kendisine sağlıklı bir ömür diledi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kuruldu. İlçe sakinlerine ücretsiz fizik tedavi ve rehabilitasyon ile diyetisyen danışmanlık hizmetinin verildiği merkez, 17 ayda çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin 2 binin üzerinde hastaya tedavi sundu. Başkan Kepenek, merkezden hizmet alan 2 bin 24'üncü hasta Murat Ok'u ziyaret ederek kendisine sağlıklı bir ömür diledi.

Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi sorumlusu Fizyoterapist Selçuk Koyuncu, merkezden ilçede ikamet eden bedensel engelli, yaşlı, fizik tedavi ihtiyacı olan insanlara yaş sınırı olmadan hizmet verdiklerini söyledi. Fizyoterapist Koyuncu, "Merkezimizde ilçe sakinlerimize ücretsiz fizik tedavi ve rehabilitasyon, diyetisyen danışmanlık hizmeti veriyoruz. Açıldığımız günden bu yana yoğun bir talep var. Müracaat eden engelli bireylerimize ve hastalarımıza haftanın beş günü dönüşümlü olarak hizmet veriyoruz. Nöroloji, ortopedi ve diyet ile ilgili birçok alanda çalışıyoruz" dedi.

Başkan Kepenek, 17 ay önce hizmete başlayan merkezde 5 kişilik uzman bir ekibin görev yaptığını kaydetti. İlçede yaşayan engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına cevap vermek için merkezi kurduklarına dikkat çeken Kepenek, şunları söyledi:

"İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize gerekli desteğin verilmesi halinde engellerin daha kolay aşılacağını biliyoruz. Belediye olarak fizik tedavi ve iyileştirme ile diyetisyen ünitelerimizi engellilerin ve tedaviye ihtiyacı olan her yaştaki vatandaşımızın ücretsiz hizmetine sunduk. Fizyoterapist ve diyetisyenlerden oluşan beş kişilik uzman ekibimiz günün her saati bay ve bayan grupları olarak ayrı günlerde fiziksel engeli olan, ameliyat sonrası fizik tedavi ihtiyacı olan ve çeşitli ortopedik tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Amacımız uzman fizyoterapistlerimizin uyguladığı tedavi yöntemleri ile vatandaşlarımızın iyileşme süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Honaz ilçemizde böyle bir birimi kurmak projelerimiz arasındaydı. Bu önemli hizmeti vatandaşlarımız ile buluşturduğumuz için mutluyuz."

Hasta Murat Ok'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sunan Yüksel Kepenek, şunları dile getirdi:

"Merkezimizden hizmet alan 37 yaşındaki Murat Ok, Kaklık Mahallemizde oturuyor. 2012 de trafik kazası geçiren nörolojik hastamız, düzenli olarak gördüğü tedavi sonrası günlük yaşamını sürdürebilecek duruma geldi. Hizmete girdiği günden bu yana ilçe sakinlerimizce de takdir edilen merkezimiz halkımıza hizmet vermeye devam edece. Ücretsiz servislerimiz ile evlerinden alıp tekrar evlerine bırakarak tedavilerini düzenli olarak sağladığımız vatandaşlarımıza hizmet veren Sağlıklı Yaşam Merkezimizde bugün 2 bin 24'ncü hastamızı ziyaret ettik. Günün anısına hediyemizi sunduk. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Honaz Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz."