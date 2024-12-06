Honaz'da Çifte Açılış: Kaklık Kent Lokantası ve Spor Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Honaz'da Çifte Açılış: Kaklık Kent Lokantası ve Spor Merkezi Hizmete Girdi

Geniş Video İzle

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Kaklık Kent Lokantası ve Kaklık Spor Merkezi ile Futbol Sahası'nın açılışı düzenlendi. Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, açılışta birçok yerel yöneticinin de katıldığını belirtti ve ilçeye kazandırılan yeni projeleri özetledi.

06.12.2024 17:31  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honaz Belediyesinden 1 günde çifte açılış

Kaklık Kent Lokantası ile Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahası hizmete açıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesine 1 haftada 3. Kent Lokantasını kazandıran Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahasının açılış vuruşunu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte yaptı.

İlçeye kısa sürede 3. kent lokantasını kazandıran Honaz Belediyesi, 1 günde çifte açılış gerçekleştirdi. Kaklık Kent Lokantası ile Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahasının açılışı geniş bir katılımla yapıldı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kiraz ve Kocabaş'ın ardından Kaklık'ta gerçekleştirilen üçüncü kent lokantası açılışında konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; "Son 20 günde önümüzdeki 20 günde toplam 10 açılış gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz. Honaz'da nerede bir sorun varsa oraya proje üretiyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. 6 yılda 90'a yakın açılış yaptık. Önümüzdeki yıl büyük projelerimizin açılışlarını yapacağız. Biz halktan aldığını halka veren bir belediyeyiz. Kaklık'ta en büyük talep doğalgazdı, bunu tamamladık. 14 milyon TL'lik üstyapı yatırımı yaptık. Yetişemediğimiz yerlere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinde biz varız dedi. Kalan bölümleri tamamladı. Kaklık ilçe merkezleri gibi yaşanabilir bir görünüme sahip. 2 parkı tamamladık. Kaklık'a yakışmayan düğün salonu vardı. Yeni düğün salonu yaptık. Kreşler, etüt merkezlerimizi yaptık. Bugün de kent lokantasını kazandırdık. Çalışan anne babalar, taşımalı eğitimle gelen çocuklarımız için önemli bir yatırım. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi biz iktidar olduğumuzda kent lokantasına gerek kalmayacak. Sosyal eşitlik, sosyal refah tabana yayılacak. Bunu başaracağız. Gençlerimiz halı saha istiyordu. Bu projeyi de kazandırdık. Önümüzdeki yıl kreşimiz tamamlanacak. 3'ncü kreşimiz Kaklık'ta, 4'ncü kreşimiz Honaz merkezinde olacak. Açılışlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Derman belediyecilik yapıyoruz"

Honaz'a 1 günde 2 yeni tesis kazandırmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Yolculukta yol arkadaşınız keyifli olursa yolculuğunuz keyifli oluyor. Honaz'da keyifli bir yol arkadaşımız var. Halkına hizmet etmek üzere çıktığı bu yolculukta kendi şahsi çıkarları ötesinde Honaz'ı güzelleştirmek için çalışan Yüksel Başkanım bugün yeni bir milada imza attı, kendisine teşekkür ediyoruz. Derman belediyecilik dedik, halkımızın sorunlarına el atacağız dedik. Tarımı, turizmi ile kalkınan bir şehir hayalimiz vardı. Bu hayalimiz içerisinde mutlu insanların olduğu, insanlarımızın yüzünün güldüğü, sanat ve sanatçı ile buluşan, dokusu ve uyumu tam olan şehir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi de ilmik ilmik örerek gerçekleştiriyoruz. Tarımda gübre, makine desteği veriyoruz. Ürünü para etmeyen üreticimizin ellerinde kalan ürünlerini aldık, yetiştiricilerimize yem desteği verdik. Bu şehrin bunlara ihtiyacı var. Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Köyüne dönmek isteyen vatandaşlarımıza 5 gebe düve desteği vereceğiz. Bunları sosyal dengeyi sağlamak için yapıyoruz. Bu şehrin kaynakları benim babamın malı değil. Kaynaklar sizin. Bunu doğru yöneterek size ulaştırıyoruz. Turizm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kaklık Mağarası için çalışıyoruz. Kent Lokantası ve spor tesisi açılışımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından önce Kaklık Kent Lokantası ardından ise Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahasının açılışı gerçekleştirdi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen açılışta, Kaklık Mahallesine kazandırılan spor tesisinde oynanan ilk maçın başlama vuruşunu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek birlikte yaptı.

Kaynak: İHA

Kent Lokantası, Yerel Haberler, Denizli, Ekonomi, Futbol, Kaklık, Yerel, Yaşam, Honaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Honaz'da Çifte Açılış: Kaklık Kent Lokantası ve Spor Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
07:36 En düşük emekli maaşına seyyanen zam En düşük emekli maaşına seyyanen zam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 19:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Honaz'da Çifte Açılış: Kaklık Kent Lokantası ve Spor Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.