Honaz Kitap Kafe, 1200 Öğrenciye Ücretsiz Destek Sunuyor

Honaz Kitap Kafe bin 200 öğrenciye ücretsiz destek oluyor

Honaz Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere ücretsiz olarak destek olmaya devam ediyor

DENİZLİ - Honaz Belediyesi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'deki öğrencilerin verilerine açıklayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek

Honaz Belediyesi sosyal belediyecilik projelerinden birisi olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'de öğrencilerin ders tekrarı, sınavlara hazırlık gibi birçok hizmetten alanında uzman ve rehber öğretmenler tarafından ücretsiz olarak destek almaya devam ediyor.

"Öğrencilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'deki verileri açıklayan ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını, her zaman destek verileceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Sosyal belediyecilik projelerimizden bir diğeri olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Kitap Kafe'yi hayata geçirmiştik. Öğrencilerimiz burada ders tekrarı, sınavlara hazırlık gibi birçok hizmet alıyor. Alanında uzman ve rehber öğretmenler tarafında ücretsiz olarak ders almaya devam ediyor. Honaz şubemizde 750, Kocabaş şubemizde 200 ve Kaklık şubemizde 250 çocuğumuz merkezimizden destek almaktadır.2024 yılı bursluluk sınavına giren, derslerine ek olarak kitap kafemizde ders çalışma imkanı bulan 8 öğrencimiz sınavı kazandı. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Destekler vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal medyada Kitap Kafe'nin verilerini açıklayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenk, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir" sözleriyle son verdi.