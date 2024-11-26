Honaz Kitap Kafe, 1200 Öğrenciye Ücretsiz Destek Sunuyor - Son Dakika
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Honaz Kitap Kafe, 1200 Öğrenciye Ücretsiz Destek Sunuyor

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Honaz Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Kafe ile 1200 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Üç farklı şubede hizmet veren proje, öğrencilerin ders tekrarları ve sınav hazırlıkları için uzman öğretmenlerden yararlanma imkanı sağlıyor.

26.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:19
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Honaz Kitap Kafe bin 200 öğrenciye ücretsiz destek oluyor

Honaz Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere ücretsiz olarak destek olmaya devam ediyor

DENİZLİ - Honaz Belediyesi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'deki öğrencilerin verilerine açıklayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz şubemizde 750, Kocabaş şubemizde 200 ve Kaklık şubemizde 250 çocuğumuz merkezimizden destek almaktadır.2024 yılı bursluluk sınavına giren, derslerine ek olarak kitap kafemizde ders çalışma imkanı bulan 8 öğrencimiz sınavı kazandı" dedi.

Honaz Belediyesi sosyal belediyecilik projelerinden birisi olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'de öğrencilerin ders tekrarı, sınavlara hazırlık gibi birçok hizmetten alanında uzman ve rehber öğretmenler tarafından ücretsiz olarak destek almaya devam ediyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek sosyal medya hesabından eğitim verilen şubelerdeki öğrenci sayılarını paylaştı. Paylaşılan açıklamada ise Honaz şubesinde 750, Kocabaş şubesinde 200 ve Kaklık şubesinde ise 250 öğrencinin merkezden destek aldıklarını belirtti. Ayrıca 2024 yılı bursluluk sınavına giren ve derslerine ek olarak Kitap Kafe'de ders çalışma imkanı bulan 8 öğrenci ise sınavı kazandığı açıklandı.

"Öğrencilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'deki verileri açıklayan ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını, her zaman destek verileceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Sosyal belediyecilik projelerimizden bir diğeri olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Kitap Kafe'yi hayata geçirmiştik. Öğrencilerimiz burada ders tekrarı, sınavlara hazırlık gibi birçok hizmet alıyor. Alanında uzman ve rehber öğretmenler tarafında ücretsiz olarak ders almaya devam ediyor. Honaz şubemizde 750, Kocabaş şubemizde 200 ve Kaklık şubemizde 250 çocuğumuz merkezimizden destek almaktadır.2024 yılı bursluluk sınavına giren, derslerine ek olarak kitap kafemizde ders çalışma imkanı bulan 8 öğrencimiz sınavı kazandı. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Destekler vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal medyada Kitap Kafe'nin verilerini açıklayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenk, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir" sözleriyle son verdi.

Honaz Kitap Kafe, 1200 Öğrenciye Ücretsiz Destek Sunuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Honaz Kitap Kafe, 1200 Öğrenciye Ücretsiz Destek Sunuyor - Son Dakika

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