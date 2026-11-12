Hopa'da Halkevci Kadınlar 2027 bütçesine kreş ve sağlık talebiyle tepki gösterdi - Son Dakika
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Hopa'da Halkevci Kadınlar 2027 bütçesine kreş ve sağlık talebiyle tepki gösterdi

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Hopa\'da Halkevci Kadınlar 2027 bütçesine kreş ve sağlık talebiyle tepki gösterdi
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Hopa\'da Halkevci Kadınlar 2027 bütçesine kreş ve sağlık talebiyle tepki gösterdi
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Hopa'da toplanan Halkevci Kadınlar, TBMM'de görüşülen 2027 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine tepki gösterdi. Kadınlar, bütçede ihtiyaçlarına yeterli kaynak ayrılmadığını savunarak parasız kreş, ulaşım, barınma, güvenceli iş ve sağlık hizmeti taleplerini dile getirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen Halkevci Kadınlar, TBMM'de görüşülen 2027 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine tepki gösterdi. Bütçede kadınların ihtiyaçlarına yeterli kaynak ayrılmadığını savunan kadınlar; artan yoksulluk, güvencesizlik ve bakım emeği yüküne dikkati çekerek parasız kreş, parasız ulaşım, erişilebilir barınma, güvenceli iş ve sağlık hizmeti taleplerini dile getirdi.

Artvin'in Hopa ilçesinde belediye binası önündeki meydanda bir araya gelen Halkevci Kadınlar, TBMM'de görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Halkevci Kadınlar birlikte okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her gün daha fazla yoksullaşırken üzerimizdeki bakım emeği yükü de giderek artıyor. Oysa bakıma parasız ulaşmak mümkün. Diyanet bütçesiyle 11 bin kreş ya da 1157 yaşlı bakım evi kurulabilir. Diyanete değil, kreşe bütçe istiyoruz. Yalnızca arkamıza bakmadan yürümek istiyoruz. Kirasını ödeyebileceğimiz evler, bu evlere ulaşım olanağı ve çocuğumuzu bırakabileceğimiz parasız kreşler istiyoruz. Bunlara erişemediğimiz için şiddet gördüğümüz evlere, mutsuz olduğumuz evliliklere mahküm olmak istemiyoruz.

Savunma ve güvenliğe ayrılan bütçeyle 345 bin HPV aşısı yapılabilir. Parasız sağlık hakkımızı, yaşam hakkımızı istiyoruz. En güvencesiz işlerde, esnek çalışma biçimleriyle emeğimiz sömürülüyor. Güvenceli iş, güvenceli bir yaşam istiyoruz.

"EŞİT ÖZGÜR VE GÜVENDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Sözleşmesi yaşatır, uygulanmalıdır. Eşit, özgür ve güvende yaşamak istiyoruz. Yoksulluğa, şiddete ve ölüm düzenine karşı yaşam için buradayız. Kırıntıları değil, yaşamı istiyoruz. Şu günlerde Meclis'te 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Yani yaşamlarımıza, geleceğimize ve nasıl yaşayacağımıza dair planlamalar yapılıyor.

Bütçedeki planlama, iktidarın kimleri önemsediğini ve kimin yararına hizmet ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu bütçe kadınları yoksulluğa ve güvencesiz çalışmaya mahküm eden, kar hırsıyla işçileri ölüme gönderen sermayenin bütçesidir.

Daha iki gün önce İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi. Patronların kar hırsının iş güvenliği ve işçi sağlığının önüne konulduğu bu ölüm düzeni, bir kez daha işçilerin yaşamına mal oldu. Habaş'ta yaşananlar bir kaza değil, işçilerin yaşamını maliyet olarak gören anlayışın sonucudur."

Kaynak: ANKA
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