Hopa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Hopa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli Düzenlendi

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Hopa'da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında, kadınlar bir araya gelerek yürüyüş düzenledi ve söyleşiler gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin önemi vurgulandı.

26.11.2024 00:18  Güncelleme: 00:41
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(ARTVİN) – "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında, Hopa Belediyesi, CHP Kadın Kolları ve Artvin Barosu iş birliğiyle bir söyleşi düzenlendi. Hopalı kadınlar ise Hüsni Ciner İlkokulu'nda bir araya gelerek Hopa Meydanı'na yürüdü.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasını yapan CHP Hopa Kadın Kolları Başkanı Şeniz Aytaş şunları söyledi:

"Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek; biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle ve güvenli bir gelecekle donatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. El birliğiyle dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz. Biz kadınız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bugün burada ortaya konulan görüşler ve işbirliği ruhu, hepimizin bu hayatta ne kadar önemli bir role sahip olduğumuzu bir kez daha gösterecektir.

"Kadın Cinayetleri Politiktir"

Zeliha Yıldırım, Hopalı kadınlar adına yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 64 yıl önce, 25 Kasım 1960 tarihinde Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşler, faşist diktatörlükle yönetilen ülkelerinde özgürlük mücadelesi verdikleri için rejim güçleri tarafından tecavüze uğradılar ve katledildiler. Kadınların bu mücadelesi bize ilham olmaya devam ediyor. Bu hikaye, kadınlara yönelen tüm şiddet biçimlerine karşı direnmenin, mücadele etmenin ve aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesinin sembolüdür. Hem Türkiye'de hem de dünyada hükümetlere başkanlık eden otoriter liderler, cinsiyetçi, dinci, milliyetçi ideolojileriyle kadının bedenine, kimliğine ve emeğine dönük saldırılarını sürdürüyor. Sağ muhafazakar iktidarların kadın bedeni üzerinden yürüttükleri kadın kazanımlarına dönük saldırılar arttıkça kadınların mücadeleleri de büyüyor."

Hopa\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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