HSK, 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerini değiştirdi - Son Dakika
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Yerel

HSK, 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerini değiştirdi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararla, 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değiştirildi. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Yakup Ali Kahveci atandı.

29.06.2024 00:48
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4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerinin değiştirilmesine dair Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'ye ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 4 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı. Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

Resmi Gazete'de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HSK, 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerini değiştirdi - Son Dakika

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