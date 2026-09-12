HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, faizsiz Türkiye süreci başlatılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, faizsiz Türkiye süreci başlatılması çağrısı yaptı

HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, faizsiz Türkiye süreci başlatılması çağrısı yaptı
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HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, partisinin Mardin 5. Olağan İl Kongresi'nde faizsiz Türkiye sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Ramanlı, Kürt meselesinde silah ve şiddetin çıkmaz sokak olduğunu savundu.

(MARDİN ) - HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Kürt meselesinin çözümünde şiddetin devreden çıkması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki 'Trörsüz Türkiye' süreci var ve inşallah muvaffak olacağız, faizsiz Türkiye sürecini de muhakkak surette başlatmamız gerekiyor" dedi.

HÜDA PAR Mardin 5. Olağan İl Kongresi, Mardin Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kongrede partililere seslenen Ramanlı, Türkiye'deki toplumsal ve ekonomik sorunların temelinde Batı kaynaklı ideolojilerin yattığını savundu. Çözümün "öze dönüş" olduğunu ifade eden Ramanlı, şunları söyledi:

"Bizler bin yıldan fazla süredir içinde yaşadığımız aziz İslam'ın esasları çerçevesinde ecdadımızın uygulayıp sonuç aldığı esasları parti programımıza yazdık. Bugün kadını erkeğe, işçiyi işverene, Türk'ü Kürt'e, şehirliyi köylüye düşman eden her ne varsa bizim medeniyetimizden kaynaklı değildir. O, Batı medeniyetinden sözde kurtuluş reçetesi gibi sunulan anlayışlardan kaynaklıdır. Yabancılaşmadan, ithal fikirlerden kurtulmamız lazım. Ne kadar fabrika ayarlarımıza dönersek, sorunlarımız da o derece azalacaktır."

"YENİ BİR ÇIKIŞ KAPISI ÖNÜMÜZDE"

Kürt sorunu tartışmalarına da değinen Ramanlı, silah ve şiddet yöntemlerinin çıkmaz sokak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yeniden bir ümit, yeniden bir çıkış kapısı bugün Kürt meselesinde önümüzdedir. O Avrupa'dan neşet eden milliyetçilik ve ırkçılık belasının yüzyıldır Kürtleri yok sayan, inkar eden, kültürel değerlerini yasaklayan anlayıştan çıkışımızın da belki bir başlangıcı olacaktır. Silahı, şiddeti, öldürmeyi çare olarak görmekten vazgeçeceğimiz bir süreçteyiz. Yıllardır 'Kürt meselesi çözülmelidir; dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık sorunları çözülmelidir ama bunun silahla, şiddetle, kanla çözülemeyeceğini' söylüyorduk. Bugün herkes o noktaya geldi, inşallah gelecek."

Ekonomideki faiz politikalarını eleştiren Ramanlı, faizli sistemin terk edilmesi gerektiği kaydederek "Bizi on yıllardır faize dayalı kapitalist sisteme mahküm eden zihniyeti ortadan kaldırmadıkça bizlere rahat kalır mı? Bugün nasıl ki 'Terör olmasaydı silaha harcanan paralar kaç hastane, kaç fabrika olurdu' diye hesap yapılıyorsa; benzerini faiz için de söyleyebiliriz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; nasıl ki terörsüz Türkiye süreci var, faizsiz Türkiye sürecini de muhakkak surette başlatmamız gerekiyor. Faize verdiğimiz devasa kaynaklarla bugüne kadar kaç GAP projesi bitirilebilirdi" ifadelerini kullandı.

Partisine yönelik "kara propaganda" yürütüldüğünü ancak doğrudan temas kurduklarında bu önyargıların yıkıldığını savunan Ramanlı, "Bugün ricacıyız, doğru; ama inşallah yarın icracı da olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde HÜDA PAR Mardin İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı. Mevcut İl Başkanı İsmail Çevik'in aday olmadığı kongrede, delegelerin tümünün oyunu alan Abdülaziz Önen yeni il başkanı seçildi. Kongre, önceki yönetime plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, faizsiz Türkiye süreci başlatılması çağrısı yaptı - Son Dakika

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