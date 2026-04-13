Hukukçulardan İsrail'in İdam Yasasına Protesto
Hukukçulardan İsrail'in İdam Yasasına Protesto

Hukukçulardan İsrail\'in İdam Yasasına Protesto
13.04.2026 14:13
İstanbul'da hukukçular, İsrail'in ayrımcı idam yasasını uluslararası hukuka aykırı buldu.

İstanbul'da bir araya gelen hukukçular, İsrail Parlamentosunun kabul ettiği idam yasasını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi önündeki Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Hukukçular Derneği üyeleri ve avukatlar, İsrail Parlamentosu'nun kabul ettiği idam yasasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan hukukçular, düzenlemenin özellikle Filistinlileri hedef aldığını ve ayrımcı bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

"Bu düzenleme hukuk düzenlerinde yok hükmündedir"

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren, yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu belirterek, "İsrail Parlamentosu tarafından yapılan bu düzenleme bütün hukuk düzenlerinde yok hükmündedir. İşgalci bir güç olarak İsrail'in, Filistin topraklarında egemen bir devlet gibi hukuk uygulaması mümkün değildir. Bu yasa, geniş ve belirsiz ifadelerle keyfi uygulamalara zemin hazırlamaktadır" dedi.

"Filistinlileri hedef alan ayrımcı bir yasa"

Yasanın fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulandığını ifade eden Gülseren, "Filistinliler ile İsrail vatandaşları arasında açık bir ayrımcılık söz konusudur. Aynı eylemler için farklı hukuk sistemleri işletilmekte, bu da adil yargılanma ilkesini ortadan kaldırmaktadır. İdam kararlarının kısa sürede uygulanması ve itiraz yollarının kısıtlanması, siviller üzerinde baskı kurmayı amaçlamaktadır" diye konuştu.

"Uluslararası hukuka açıkça aykırı"

Açıklamada, düzenlemenin uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu vurgulanarak, "İdam cezası yalnızca en ağır suçlar için ve sıkı güvenceler altında uygulanabilir. Ancak bu yasa 'terör' kavramını genişleterek keyfi uygulamaların önünü açmaktadır. İşgal altındaki topraklarda böyle bir düzenlemenin uygulanması uluslararası insancıl hukukla bağdaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Hukukçular Derneği'nin, söz konusu yasaya karşı uluslararası hukuk mekanizmaları nezdinde girişimlerde bulunduğu da belirtildi.

Basın açıklamasının ardından hukukçular meydandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İstanbul, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hukukçulardan İsrail'in İdam Yasasına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hukukçulardan İsrail'in İdam Yasasına Protesto - Son Dakika
