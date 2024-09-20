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Öğretmenden Eşsiz Spor Malzemeleri

Öğretmenden Eşsiz Spor Malzemeleri

Kayseri'de 20 yıllık beden eğitimi öğretmeni Davut Gökdoğan, kendi parasıyla hurdacılardan aldığı atıl malzemeleri okulun bodrum katında kaynak ve spiral kullanarak piyasada bulunmayan ve özel üretim gerektiren bilek güreşi spor malzemelerini kendi üretiyor.

20.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:52
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Kayseri'de 20 yıllık beden eğitimi öğretmeni Davut Gökdoğan, kendi parasıyla hurdacılardan aldığı atıl malzemeleri okulun bodrum katında kaynak ve spiral kullanarak piyasada bulunmayan ve özel üretim gerektiren bilek güreşi spor malzemelerini kendi üretiyor. Geleceğin şampiyonlarını bodrum katında oluşturduğu spor salonunda yetiştiren Gökdoğan, "Çocuklarımız bize her şeyden önce ailelerinin, milletimizin ve devletimizin emaneti" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda görev yapan 20 yıllık beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreşi antrenörü 46 yaşındaki Davut Gökdoğan, kendisini öğrencilerinin iyi gelişmesine adadı. Kendi parasıyla hurdacılardan aldığı atıl malzemeleri çalıştığı okulun bodrumuna getiren Gökdoğan, adeta sanayi atölyesine çevirdiği alanda kaynak makine ve spiral kullanarak bilek güreşi sporunda kullanılan aletleri kendisi üretiyor. Pahalı olan, piyasada bulunmayan ve özel üretim gerektiren malzemeleri büyük bir özenle kendisi üreten Davut Gökdoğan, kendi imkanları ile oluşturduğu spor salonunda geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

"Başarılı sporcular yetiştirmek için altyapı çalışması yapıyorum"

Beden Eğitim Öğretmeni Davut Gökdoğan, okulun fiziki imkanlarının iyileşmesi için gayret gösterdiğini söyleyerek, "Okulumuzda bilek güreşi antrenmanı yapıyoruz. Başarılı sporcular yetiştirmek için altyapı çalışması yapıyorum. Bu anlamda okulumuzun fiziki imkanlarının daha da iyileşmesi için kişisel gayretlerim çalışmalar yapıyorum. Bilek güreşine özgü malzeme tedarikini kendim üretiyorum. Amacım çocuklarımıza çok daha iyi bir spor ve eğitim geleceği hazırlamak. Bu anlamda çalışıyorum. Spor malzemelerini hurda malzemelerden üretiyorum. Hurdalıktan satın alıyorum ve okulumuzun bodrumuna getiriyorum. Spiralle keserek, kaynatarak bilek güreşine özgü malzemeler üretiyorum. Bunlar çok ciddi meblağları olan malzemeler. Spor malzemeleri genel olarak pahalı. Bun anlamda çeşit malzeme desteklerimizi Valimiz Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Melikgazi Belediyemiz karşılıyor. Benim ürettiğim malzemeler piyasada fazla olmayan, özel üretim gerektiren spesifik malzemeler. Bunlarla çocuklarımıza çok daha ivme kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu anlamda başarılı günler bizleri bekliyor" dedi.

"Sporla tanışan öğrencilerimde büyük değişiklikler görüyorum"

İşine aşık olduğunu söyleyen Gökdoğan, sporla tanışan öğrencilerindeki değişimi gördükçe çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Mesleğimde 20'nci yılımdayım ve ilk yılın heyecanı ile devam ediyorum. Beni en çok bağlayanda bu. Yaptığım çalışmalar ile çocuklardaki değişimi görünce 'tam da bu işte olmalıymışım' diyorum. İşimi çok seviyorum. O kadar önemsiyorum ki, beden eğitimi dersinin çocuklardaki muazzam değişimi beni 'sürekli daha çok şeyler yapmalısın' diye motive ediyor. Bu büyük değişikliklerde görüyorum. Çok güzel değişimlerde görüyorum. 1 ay içerisinde çocuklarımızda çok güzel değişimler oluyor. Kimlik değişimi, özgüven değişimi, fiziksel değişim görüyorum. Sağlık yönlerinde ciddi kazanımlar oluyor. Biz çocuklarımızı sadece yarışmalara hazırlamıyoruz. Burada karakter sağlıyoruz. Ailelerinin ikna edemediği çocukları biz burada ikna ediyoruz. Zararlı gıdalar tüketmemeleri yönünde onlara tavsiyelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız bize her şeyden önce ailelerinin, milletimizin ve devletimizin emaneti"

Öğrencilerin kendilerini rol model olarak gördüğünün altını çizen fedakar öğretmen, "Bizi rol model olarak da takip ettikleri için öğretmen sözünü önemsiyorlar. Çocuklarımız ebeveynlerinden ziyade öğretmenlerinin sözünü dinliyor. Çocuklarımızın bedensel ve kişisel gelişimleri ile güzel bir nesil inşa ediyoruz diye düşünüyorum. Bu anlamda da branşımız ve mesleğimi çok önemsiyorum. Çocuklarımız bize her şeyden önce ailelerinin sonra milletimizin emaneti. Devletimizin emaneti. Biz de emanete en layıkıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gençlerimizi daha güzel nesillere hazırlamaya çalışıyoruz. Kayseri de spor şehri ilan edildi. Buna da layık olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı spor şehri olması yönünden biz de kendimizce katkılar sunmaya çalışıyoruz. İnşallah diğer şehirlere de rol model oluruz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenden Eşsiz Spor Malzemeleri - Son Dakika

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