İBB 2025 Bütçesi: 415 Milyar Lira ile İstanbul'a Değer Katacağız - Son Dakika
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İBB 2025 Bütçesi: 415 Milyar Lira ile İstanbul'a Değer Katacağız

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'nin 2025 yılı bütçesinin 415 milyar lira olduğunu açıkladı. Bütçenin kadınlar, çocuklar ve emeklilere yönelik destekler içereceği ifade edildi.

26.11.2024 23:19
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Başkan Şahan, "2025 için getirdiğimiz teklif, 415 milyar lira. Biz, bu bütçeyle bu kente değer katacağız" dedi.

İBB Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 2025 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. Başkanı Şahan şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılında kadınlar, anneler ve çocuklara ayırdığımız bütçeyi bir önceki döneme göre işte tam da bu sebeple 2 buçuk kat artırdık. Bu yüzden, İstanbul'un bütçesi emeklinin de bütçesidir. Bu kentte hayat pahalılığına, yoksulluğa direnen on binlerce emeklimize 10 bin lira pazar desteği verdik. İlçelerimizde de binlerce emeklimize maddi destek sağladık. Başlattığımız burs programlarıyla 311 bin öğrenciye toplamda 1,3 milyar lira destek sağladık. 2025 yılında dünya standartlarında, temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için 2,9 milyar lira bütçe ayırdık. 2025 yılı bütçemizde ise gençlerimize toplam 6 milyara yakın kaynak ayırdık. Sudan ulaşıma, kent lokantalarından sağlığa yani aylık giderlerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla 10 milyar liraya yakın destek sunmaya devam ediyoruz. Bizim ise hesabını veremediğimiz tek bir kuruş bile yoktur. 2025 için de getirdiğimiz teklif; 415 milyar lira. Biz, bu bütçeyle bu kente değer katacağız. Biz, bu kentin katma değerini artırıp daha çok üretim yapacağız. Daha çok hizmet vereceğiz."

Bütçeyi halka geri vermek için çalışacaklarını Şahan, "Halkımıza adil ve eşitlikçi bir kamu hizmeti sağlamak için yeni dönemde çalışmaya var gücümüzle devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB 2025 Bütçesi: 415 Milyar Lira ile İstanbul'a Değer Katacağız - Son Dakika

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