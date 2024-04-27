İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elektrikli Metrobüsün Test Sürüşüne Katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve Metro İstanbul A.Ş'nin Metrobüs hattında yoğunluğu azaltmak için Çin'den aldığı 100 adet elektrikli metrobüsün test sürüşlerini başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'da bulunan İETT Garajı'ndaki test sürüşüne katıldı. Test sürüşüne Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da eşlik etti.

100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor

Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Ayrıca elektrikli metrobüs; sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek. Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan yeni nesil elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. Yolcu taşıma kapasitesi, metrobüs filosundaki en uzun araçtan yüzde 50 daha fazla ve 420 kişi taşıma kapasitesine sahip. Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kilowatt güçte, 20 dakika şarjla, ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor.

Test sürüşünden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem İETT kurumumuz hem de araçların farklı özelliklerine binaen Metro İstanbul'un müşterek çalışmalarıyla bizim metrobüs hattındaki yenileşme kavramına uygun araç arayışlarıyla gördüğünüz bu araçla ilgili önümüze sonuç gelmişti. Sonuç bunun denenebileceği ve özellikle hattaki performansı bu noktada metrobüsün önümüzdeki zaman diliminde devam ettiği sürece bu araçlarla daha kolay yolcu birikmeden yolcu konforunu önceleyen aynı zamanda hava kirliliğini de çok ciddi seviyede sıfır emisyonlu bir araç olmasıyla bize sunumu yapıldı. Arkadaşlarımızla bunun ciddi bir deneme sürecinden geçmesine karar verdik. Hazırlıkları yapıldı, bu araçların nakli gerçekleştirildi. Bir ayı aşkın süredir bu hatta önce trafiğin olmadığı gece vakitleri başlandı. Daha sonra gündüz zaman dilimi içinde de denemeler yapıldı. Yolculu, yolcusuz, yüklü ve yüksüz şekilde denemeleri yapıldı ve yapılmaya devam ediyor" dedi.

"Yüksek sayıda 400'ün üzerinde yolcu kapasitesine sahip"

Elektrikli metrobüsün özellikleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan İmamoğlu, "Metrobüs hattının verimliliği, konforu, yolcu yığılmasını azaltan bir şekilde insanlarımıza hizmet etmesi. Şunu söyleyeyim; metrobüs tabii şu anda biliyorsunuz Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan, önemli bir ulaşım aracımız. Milyonu aşan yolcuya sahip günlük kapasitesi var. Tabii bu hat üzerinde olası, şu anda yapımı bitmek üzere olan, yapımı devam eden ve başlanacak olan metro hatlarımız da var. Ama bütün onların, yıllara sarih bir şekilde İstanbul ulaşımına katkısı ne olacak? Metrobüs hatlarından beklentimiz ne olacak? Kısa, orta, uzun vadede bu iyileşmeyi sağlayıcı, bu tarz araçların sayısı ne olmalı? Bütün bu verimlilik hesapları üzerinden, bu araçla ilgili kanaatlerimizi olgunlaştıracağız. Günün sonunda, en doğru kararı vermek istiyoruz. Bizi cezbeden tarafı, yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması, sahadaki performansı. Yüksek sayıda 400'ün üzerinde yolcu kapasitesine sahip. Ki şu an bizim en yüksek kapasiteli aracımız 280 yolcu kapasitesine sahip. Onun 1,5 katına yakın bir kapasiteye sahip olması ve tabii sıfır emisyonlu bir araç olması. Diğer koşulları da olgunlaştırdığımızda, sizleri bilgilendireceğiz. Bir görelim performansını bakalım" şeklinde konuştu.

"Vereceğimiz her kuruş milletimizin parası"

Açıklamalarına devam eden Başkan İmamoğlu, "Bizim bu tür olaylardaki temel prensibimiz; bir işin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı. Daha önce, biliyorsunuz, çok olumsuzluklar yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz oldu. Araçlar gidemedi. Yokuş tırmanamadı. Parçası bulunamadı. Araçlar daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Tabiri caizse, hurdaya dönüşecek şekilde çürümeye terk edilmek zorunda kaldı. Bu bahsettiğim şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz hikayesi. Ama biz, bütün işlerimizi çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira, milletimizin parası. Onun için, en doğru şekliyle yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Umarım hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, gazetecilerle birlikte elektrikli metrobüse bindi. Edirnekapı İETT Garajı'ndan başlayan yolculuk Avcılar Kampüs Durağı'nda son buldu. - İSTANBUL