İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Yağışı Açıklamaları

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İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu

"TEM'in kuzeyinde, 20-40 santim aralığında kar bekleniyor hafta sonu"

"En etkin kar yağışının cuma günü öğleden sonra ve cumartesiyi içine alacak şekilde devam etmesi bekleniyor"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "TEM'in kuzeyinde, 20-40 santim aralığında kar bekleniyor hafta sonu. En etkin kar yağışının da şu anki tahminlere göre, cuma günü öğleden sonra ve cumartesiyi içine alacak şekilde devam etmesi yine tahminler arasında" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u ikinci kez etkisi altına alan karla yapılan mücadeleye ilişkin, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunda.

"Hafta sonu TEM'in kuzeyinde 20-40 santim aralığında kar bekleniyor"

İstanbul Valiliği'nin yarın için okulların tatil edilmesiyle ilgili kararını yerinde bulduğunu kaydeden İmamoğlu, "Etkin bir iş birliğiyle inanıyoruz ki İstanbulumuz, bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir" diye konuştu. İstanbul'da, son yıllarda pek alışık olunmayan bir biçimde yoğun kar yağışı beklendiğini söyleyen İmamoğlu, "TEM'in kuzeyinde, 20-40 santim aralığında kar bekleniyor hafta sonu. En etkin kar yağışının da şu anki tahminlere göre, cuma günü öğleden sonra ve cumartesiyi içine alacak şekilde devam etmesi yine tahminler arasında" ifadelerini kullandı.

"11 bin 916 personelimiz görev başında olacak"

İBB'nin karla mücadele için aldığı tedbirleri de paylaşan İmamoğlu, "4 bin 140 kilometrelik sorumluluk ağımızda, 11 bin 916 personelimiz görev başında olacak. Araç ve iş makinesi sayımız 3 bin 375 adet olacak. Yeterince güçlü bir tuz stokumuz vardır. Aynı zamanda solüsyon kullanılacak sahalar için de solüsyon stokumuz yeterince vardır. Yine köy yolları için, özel anlaşmayla, kar küreme aparatlarıyla çalışacak olan 170 adet traktör de belli sınırların dışında destek olacak bir biçimde görevinin başında. 53 adet vinç ve kurtarıcımız var. Metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi görev yapıyor olacak. Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Zira şu anda erken başlayan mesai bitimiyle birlikte ya da özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla, erken dağılan araçların yoğunluğu söz konusu. Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğun daha erken başlamasıyla beraber, bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda. Ama şu an itibarıyla, sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık. Bütün yoğun yağışın olduğu hatlarda, ring şeklinde küreme ve diğer işlemleri yapan araçlarımız görevlerinin başında" şeklinde konuştu.

Evsiz vatandaşlara ve sokak canlılarına yönelik de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Evsizler bizim için önemli. Evsizlere kış hizmetini arkadaşlarım etkin bir biçimde yapıyor. Tesislerimiz başta olmak üzere, bir kısım anlaşmalı otellerde evsiz hemşehrilerimizi misafir ediyoruz. Aynı zamanda gündelik ihtiyaçlarının sağlanması, ihtiyacı olan dostlarımıza da kıyafet ve bunun gibi ihtiyaç kalemleriyle ilgili destek sunulması. Halihazırda 359 erkek, 87'si kadın olmak üzere, 446 hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz. Sokak hayvanları yine bu tür hava koşullarında önemli. Tabii bugün ilk günü olduğu için çok fazla bir ihtiyaç olmayabilir. Ki sokak hayvanları için haftada 520 noktada, günlük 2 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor" diye belirtti.

"Kentin kritik noktalarında sıcak ikramlarımız olacak"

Kentin kritik noktalarında, kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarının süreceğini aktaran İmamoğlu, "Gece geç saatlerde, insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek. Yine Metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de az önce ifade ettiğim noktalarda İETT ve Şehir Hatları katkı sunacak. Bugün, sert rüzgarlardan dolayı Şehir Hatlarıyla ilgili boğaz trafiğinde iptaller olmuştur. Kamuoyuna, hemşehrilerimize anlık bilgilerle aktarımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar, temelde sorunun kesin çözümü, elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, trafiğe çıkma konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları ve bu çabalarıyla gösterecekleri bu sürece dair yoğun ilgi ve katılım, yolların boş olmasına ve oralarda da bizim tedbir alacak olan araçlarımızın hem güvenli hem de etkin çalışmalarına fırsat tanıyacak" şeklinde konuştu.