İBB Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni dönem ilk meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında düzenlendi. Meclis başkanvekillerinin belirlendiği toplantıda, gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından oylandı.
İBB yeni dönem ilk meclis toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB binasında gerçekleştirildi. Oturum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşması gerçekleştirdi. Toplantı mecliste grupları bulunan partilerin temsilcileri tarafından gerçekleştirilen konuşmalar ile devam etti.
Meclis Başkanvekilleri belirlendi
Konuşmaların ardından Meclis 1. ve 2. Başkanvekili oylamasana geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde İBB Meclisi 1. Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Nuri Aslan olurken, Meclis 2. Başkanvekili ise yine CHP'den Gökhan Gümüşdağ oldu. Meclis Başkanvekillerinin belirlenmesinin ardından gündemde bulunan Lüzumu Kadar Katip üye, Encümen Üye, İhtisas Komisyonları üye seçimi, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğine üye seçimi, Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi, Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimi, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye seçimleri gerçekleştirildi. Üyelerin seçilmesinden sonra gündemde bulunan diğer maddeler meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Gündem maddelerinin oylandı ve yeni dönemin ilk oturumu sonlandırıldı.
"Bizler yeni dönem için o iradeye layık olmak, bu kadim ve eşsiz şehre hizmet etmek üzere görevlendirildik"
Açılış konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bu kadim kente hizmet etmiş, belediye başkanından çalışanlarına kadar, kaybettiğimiz tüm değerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İçinde bulunduğumuz Şehitler Haftası vesilesi ile bu güzel vatanımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Huzurunuzda, İBB'nin 9'ncu seçim dönemi, yani 2024-2029 yılları arasındaki yeni döneminin ilk oturumunu açıyorum. Belediyemize, şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Meclisi'miz, İstanbulluların iradesinin en üst seviyede temsil edildiği yerdir. Bizler yeni dönem için o iradeye layık olmak, bu kadim ve eşsiz şehre hizmet etmek üzere görevlendirildik. Bugün bu salonda bulunan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma önemle ve öncelikle hatırlatırım ki, unvan ve makamlarımız geçici, sorumluluğumuz ise her türlü şahsi ve siyasi hesabın üzerindedir. Allah hepimize, İstanbullulara mahcup olmamayı ve bu şehre hak ettiği hizmeti sunabilmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.
"Bu muhalefet görevini biz çok dikkatli bir şekilde, İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimizi inanıyoruz"
Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise, "İstanbul halkının ortaya koymuş iradesinin bizim başımızın üstünde yeri var. Bize bu dönemde AK Parti grubu olarak mecliste muhalefet görevi verdi. Bu muhalefet görevini biz çok dikkatli bir şekilde, İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimizi inanıyoruz. Bu noktada değerli katkılar sunacağımıza inanıyoruz. Gece gündüz demeden gerçekten bu görevi bütün arkadaşlarımızla değerli katkılar sunarak geçirmeyi planlıyoruz. Bu noktada da meclisimize sık sık elimize gelen bilgileri paylaşacağız. Uyarılarda bulunacağız. Değerli katkılarımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun bu noktada bizden istediği İstanbul halkının yararına olan tüm katkıları, ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İstanbul halkının menfaati için burada her türlü çalışmayı birlikte ortaya koyacağız" dedi. - İSTANBUL
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