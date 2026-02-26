UKOME toplantısında 'elektrikli scooter' kararı - Son Dakika
UKOME toplantısında 'elektrikli scooter' kararı

UKOME toplantısında 'elektrikli scooter' kararı
26.02.2026 13:35  Güncelleme: 13:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçedeki elektrikli scooter operatörlerinin izin başvurularını oy birliğiyle kabul etti. Haliç bölgesi deniz yolu toplu taşımacılık faaliyetleri ile ilgili teklifler de ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat ayı toplantısında 39 ilçedeki elektrikli scooter operatörlerinin İstanbul genelinde ilçe bazlı e-skuter izin başvurularının değerlendirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan Haliç bölgesi deniz yolu toplu taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi teklifi de görüşülerek alt komisyona havale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı şubat ayı toplantısı Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantının önemli maddeleri arasında olan Haliç bölgesi deniz yolu toplu taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi teklifi görüşülerek alt komisyona havale edildi. Toplantının son maddesi olan ve önem arz eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü tarafından önerilen elektrikli scooter operatörlerinin İstanbul genelindeki 39 ilçede e-skuter izin başvurularının değerlendirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul genelinde toplam e-skuter izin sayısı 78 bin 423 olarak açıklandı

Güncellenen listeye göre; Adalar'da e-skuter izni bulunmazken, Arnavutköy'de bin 724, Ataşehir'de 2 bin 74, Avcılar'da 2 bin 205, Bağcılar'da 3 bin 568, Bahçelievler'de 2 bin 800, Bakırköy'de bin 99, Başakşehir'de 2 bin 602, Bayrampaşa'da bin 342, Beşiktaş'ta 836, Beykoz'da bin 227, Beylikdüzü'nde 2 bin 76, Beyoğlu'nda bin 83 e-skuter için izin verildi. Büyükçekmece'de bin 403, Çatalca'da 402, Çekmeköy'de bin 534, Esenler'de 2 bin 118, Esenyurt'ta 4 bin 942, Eyüpsultan'da 2 bin 104, Fatih'te bin 772, Gaziosmanpaşa'da 2 bin 400, Güngören'de bin 324, Kadıköy'de 2 bin 311, Kağıthane'de 2 bin 224, Kartal'da 2 bin 379, Küçükçekmece'de 3 bin 945 e-skuter izni yer aldı.

Maltepe'de 2 bin 625, Pendik'te 3 bin 747, Sancaktepe'de 2 bin 510, Sarıyer'de bin 713, Silivri'de bin 161, Sultanbeyli'de bin 846, Sultangazi'de 2 bin 663, Şile'de 245, Şişli'de bin 315, Tuzla'da bin 507, Ümraniye'de 3 bin 639, Üsküdar'da 2 bin 565 ve Zeytinburnu'nda bin 392 e-skuter için izin verildi. İstanbul genelinde toplam e-skuter izin sayısı ise 78 bin 423 olarak açıklandı.

Toplantıda; Haliç bölgesi denizyolu toplu taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi teklifi, gerekli mutabakatın sağlanamamasından dolayı yeniden alt komisyonda incelenmesi görüşü oy birliği ile kabul edildi.

Taksi durak taleplerinin değerlendirilmesi gündemi ise 4 başlık şeklinde ele alındı. 2 adedi kurum görüşleri tamamen olumsuz olan Hisar Taksi ve Adıvar Taksi'nin kurulumu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi, Anadolu Hisarı'ndaki taksi durağı, İspark Fatih Caddesi Sirkeci Gar önünde ve Eminönü Sahil Taksi durağı önündeki taksi duraklarının da kararlarının iptal edilmesi kararı ise oy birliği ile kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

