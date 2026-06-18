Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı\'nın eşi konuştu: "Nedenini bilmiyorum"

Dün akşam saatlerinde Maltepe'de bulunan evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay öncesi eşiyle birlikte yürüyüşe gideceklerini dile getiren Karaal, "Eşimi iki kişi yakalayıp, kafasına vurup arabanın içine attı" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de bulunan evinin önünden henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldı. Olayın ardından polis ekiplerine yapılan ihbarlar üzerine Karaal'ı bulmak için ekipler devreye girdi. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, emniyette verdiği ifadelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Eşimi iki kişi yakalayıp, kafasına vurup arabanın içine attı"

Olay anını anlatan Ayşe Toprak Karaal, "Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik ve yürüyüş için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarıya çıktı. Küçük kızım biraz öndeydi. Eşimi iki kişi yakalayıp arabanın içine, kafasına vurup arabanın içine attı. O arada komşular hepsi bir bağırış halinde. Arkadaşım da geliyordu, arabayı tespit ettim dedi. Ben de o arada cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm. Büyük kızım da o arada tabii koşturarak aşağıya indi. Babası 'Melis, Melis' diye bağırıp onu uzaklaştırmak mı istedi artık ya da yardım mı istedi, bilmiyorum ama o arada eşimin telefonu açıldı. Üç kere 'polis, polis, polis' diye bağırdı. Araba hızla giderken polis ekipleri zaten hemen geldi. Arkadaşım da arabanın arkasından koşturdu. Biz orada 17 yıldır oturuyoruz. Komşuların hepsi aşağıya geldi ama hiçbir şekilde yetişemedik. Ne olduğunu anlayamadık. Hayatımızda ilk defa yaşadığımız bir şey" dedi.

"Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü"

4 kişiyi net gördüğünü söyleyen Karaal, "5 kişi olur mu o kısmını yukarıdan camdan bakarak seçemedim açıkçası. Bizde 'iPhone Bul' uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, sürekli 'babam nerede babam nerede' diye hep telefonlarına bakarken 'anne' dedi, 'babamın telefonu açıldı.' Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik. Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Bana henüz bulunduğuna dair bir bilgi gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Muhtemelen ikiz araba, ikiz plaka yaptılar"

Hiçbir şekilde hasımlarının olmadığını aktaran Karaal, şunları söyledi:

"Biz yıllardır aynı mahallede yaşarız. Hiç kimseyle bir kötülüğümüz yok, kötü sözümüz yok. Eşim zaten inanılmaz efendi, inanılmaz duygusal, karıncayı dahi incitmeyen bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz şok olduk. Tehdit olamaz çünkü benim iki tane kızım var, okula gidiyor. Sahilde bisiklet sürüyorlar, oraya buraya gidiyorlar. Tehdit olsa ben emekli oldum, kızlarımın başındayım. Hani eşim 'kızlar giderken sen yanında dur, hani bir şey olabilir' diye beni uyarırdı ama hiçbir şekilde hiçbir uyarı, hiçbir tehdit olmadı. Arkadaşım arabanın plakasını hemen aldı. Arabayı da tarif etti. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler. Dedi ki 'bu 3 gündür yatan bir araba. Hiçbir şekilde bu araba çalışmamış. Muhtemelen ikiz araba yaptılar, ikiz plaka yaptılar' diye bir bilgi geldi bana. Bizim sokaktaki bir araba değildi. Biz hani sonuçta yol üzerindeyiz, hangi araba park ediyor bilmiyoruz açıkçası ama muhtemelen eşimi takip eden, planlı bir organizasyon diye ben düşünüyorum."

"Bulunana kadar da ben polis merkezinde bekleyeceğim"

Dün akşam 21.00'dan beri haber alamadıklarını belirten Karaal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir Türk vatandaşı kapısının önünden karga tulumba şeklinde kızlarının, ailesinin, komşularının önünde alınmamalı. Eşimin acilen bulunmasını istiyorum. Bulunana kadar da ben polis merkezinde bekleyeceğim. Polislerimiz de gece gündüz çalışıyor şu anda. Hepsi aramalarına devam ediyor. Hepsinden gelecek iyi haberi bekliyorum. Nedenini bilmiyorum. Yani bir şey olma ihtimali de yok. Çünkü eski çalıştığı iş yeri arkadaşlarına sordum, yeni çalıştığı iş yeri arkadaşlarına sordum, patronlarına sordum, genel müdürlerine sordum. Hepsinin ortak fikri; Erhan çok dürüsttür, çok akıllıdır, asla hiç kimseyi incitmez, işini dürüst yapar. Hiçbir şekilde bizim hiç kimseye borcumuz, harcımız yoktur. Eşim kumar oynamaz, içki içmez, sigara kullanmaz. İşten eve, evden işe giden, biz düzgün yaşayan, eski zamana ait aile insanlarıyız" diye konuştu. - İSTANBUL