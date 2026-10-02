İBB\'nin E-5\'te iş çıkışı yaptığı yol çalışması İstanbulluları çileden çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından E-5 karayolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar "pes" dedirtiyor. Özellikle iş çıkışı saatlere konulan ve çalışmalar İstanbullulara büyük sıkıntı yaşatıyor. Son olarak Küçükçekmece'de E5 karayolundaki çalışmalar nedeniyle yolun Avcılar istikameti tam da iş çıkışı trafiğe kapatılmış bölgede trafik tam bir eziyet haline dönüşmüştü.

Okulların açılması ile birlikte İstanbul'da trafik tahammül edilemez bir noktalara çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları adeta pes dedirtiyor. Özellikle iş çıkış saatlerine k onulan yol çalışmaları "Koskoca yaz tatili geçti hiçbir şey yapılmadı. Okullar açıldı hem de iş çıkış saatine yol çalışması koydular" diyerek isyan ediyor. Son olarak Küçükçekmece'de D-100 kara yolunun Avcılar yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Cennet Mahallesinde yürütülen asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Tam da iş saati İstanbul'un en önemli ulaşım damarlarından olan E-5 otoyolunun kapanması zaten tahammül edilemez bir noktaya ulaşan İstanbul trafiğini iyice içinden çıkılamaz hale getirdi. Bu çalışmalar sırasında E5 Karayolu Bahçelievler - Avcılar arası uzun kuyruklar oluşmuştu. İstanbul'un trafiğinin rahatladığı yaz aylarında neden bu çalışmaların yapılmadığı ve okullarının açılmasının ardından hem de iş çıkış saati yapıldığı İstanbullular tarafından ciddi bir şekilde eleştirildi.