İBB Zabıta Ekipleri Murat Kurum\'a Ait Afişleri Topluyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, kent genelinde Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a ait afişleri toplarken görüntülendi. Afişlerin toplatılması ile ilgili konuşan Murat Kurum, "Kendilerine sormak istiyorum. Nerede sizin demokrasi, hukuk, adalet anlayışınız ' Biz sizin anlayışınızı çok iyi biliyoruz. 31 Mart'ta İstanbullu kardeşlerimizle gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB zabıta ekipleri önceki akşam kent genelinde Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a ait afişleri topladı. Zabıtaların, billboardlara ve panolara asılı olan pankartları sökerek çöpe attıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sökülen pankart ve afişlerin yerine CHP İBB Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asıldığı görüldü.

"Nerede sizin demokrasi, hukuk, adalet anlayışınız; 31 Mart'ta İstanbullu kardeşlerimizle gereken cevabı vereceğiz"

Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesini ziyaret eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizde bir görüntü var. Biz demokratik bir yarış olsun istiyoruz. İstanbul'la ilgili projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Ancak mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek ve oradaki İstanbul'un heyecanını farklı gündemlere taşımak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete hangi hukuka göre söküyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi zabıtalarınızı gönderip bizim billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz. Siz ne yaparsanız yapın biz 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız. Demokrasi demokrasi deyip bizim bedelini ödediğimiz billboardu sökülmesini hangi hukuka hangi adalete uygun görüyorlar. Ben de kendilerine sormak istiyorum. Nerede sizin demokrasi anlayışınız, nerede sizin hukuk anlayışınız, nerede sizin adalet anlayışınız ' Biz sizin anlayışınızı çok iyi biliyoruz. Ama siz ne yaparsanız yapın biz o billboardu da asacağız. İnşallah 31 Mart'ta İstanbullu kardeşlerimizle gereken cevabı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Önceki gün de Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ve temizlik işçilerinin Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'a ait pankart ve afişlerinin çöp arabasına atılırken görüntülenmişti. - İSTANBUL