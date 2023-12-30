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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Mehmet Makas ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın Kırıkkale'deki baba ocağında düzenlenen 'Mevlid-i Şerif ve 7 yemeği' programına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti ve programda dualar edildi.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti
30.12.2023 - 15:30,
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Mehmet Makas ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın Kırıkkale'deki baba ocağında düzenlenen "Mevlid-i Şerif ve 7 yemeği" programına katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın Kırıkkale'deki baba ocağında, "Mevlid-i Şerif ve 7 yemeği" düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Mehmet Makas ile birlikte katıldığı programda şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi.

Programa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Mehmet Sağlam, Kırıkkale, Piyade, Irak, Sivil Toplum, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Yerel, Son Dakika

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