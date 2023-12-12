 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Mobil Göç Noktası'nın hizmete girdiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Mobil Göç Noktası'nın hizmete girdiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede kullanılan Mobil Göç Noktası aracının Erzurum'da hizmete başladığını duyurdu. Araçta kimlik kontrolü ve parmak izi taraması yapılıyor, böylece şüpheli yabancıların bilgileri kontrol ediliyor. Bu uygulama ile düzensiz göçmen sayısının yakalanmasının artması hedefleniyor.

12.12.2023 - 11:54,  Güncelleme: 11:57
Abone Ol

Mobil Göç Noktası Erzurum'da hizmette

ERZURUM - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan ve düzensiz göçle mücadelede kullanılan Mobil Göç Noktası aracı Erzurum'da hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 29. Dönem Mezuniyet Törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede kullanılan Mobil Göç Noktası aracının Erzurum'da da hizmete girdiğini açıklamıştı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan bulunan araçta Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden görevliler ve tercüman görev yapıyor. Güvenlik güçleri tarafından şüpheli bulunan yabancı şahıslar, bu araca getiriliyor. Kimlik kontrolü ve parmak izi taramasından geçirilen şahıslar sistem sayesinde bilgileri kontrol ediliyor. Araç hem zaman kaybını önlemeyi hem de caydırıcılığı hedefliyor.

"Erzurum mücadelemizde stratejik bir şehir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada Erzurum'un düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehir olduğunu belirterek, "Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil Göç Noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, 'Sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya' yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise Erzurum'da, 1 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor. Bu uygulama ile sahadaki baskıyı artıracağız. Göreceksiniz, her geçen gün yakalanan düzensiz göçmen sayısı artacak." şeklinde konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum\'da Mobil Göç Noktası\'nın hizmete girdiğini açıkladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Tragger, Erzurum, Güvenlik, Göçmenler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Mobil Göç Noktası'nın hizmete girdiğini açıkladı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Mobil Göç Noktası'nın hizmete girdiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement