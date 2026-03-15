İçişleri Bakanı Çiftçi\'den İftar Mesajı

15.03.2026 00:49
Bakan Çiftçi, Kütahya'da düzenlenen iftar programına katılarak Ramazan'ı tebrik etti.

Kütahya'da Birlik Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına canlı bağlantı ile katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilere ve vakıf üyelerine Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla tebriklerini iletti.

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi tarafından DPÜ Bedesten'de öğrenci ve vakıf üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı bağlantı ile katıldı. Bakan Çiftçi, programda yer alan öğrenci ve vakıf üyeleri ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programda ayrıca DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir de konuşma yaptı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ramazan ayının Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıdığını ifade ederek, "Ramazan ayı takvimlerde sıradan günlerin geçtiği bir ay değildir. Bizim için mübarek bir aydır, 11 ayın sultanıdır. Her bir günü bizim için çok değerlidir. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz ve Kadir Gecesi'nin içinde saklı olduğu günlerdeyiz. Rabbim hepimizi Kadir Gecesi'nin sırrına eriştirsin, ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

Kızıltoprak konuşmasında İslam coğrafyasında yaşanan savaş ve sıkıntılara da değinerek, Müslümanların yaşadığı tüm bölgelerde barış, özgürlük ve adaletin hakim olmasını temenni etti.

Ramazan ayının aynı zamanda birlik, dayanışma ve geleneksel değerlerin yeniden hatırlandığı bir dönem olduğunu belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, bu kapsamda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve geleneksel kültürel etkinliklerle Ramazan ruhunun yaşatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ise zamanın hızlı geçtiğine dikkat çekerek özellikle üniversite öğrencilerine seslendi. Özdemir, öğrencilerin üniversite yıllarında kendilerinden sonra hatırlanacak izler bırakmalarının önemine vurgu yaparak, bunun sivil toplum faaliyetleri ve hayır çalışmalarıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Özdemir, "Bir bakıyorsunuz birinci sınıf, bir bakıyorsunuz son sınıf. Önemli olan bu süre içinde gönüllerde bir iz bırakabilmektir. Bu da sivil toplum faaliyetleri ve hayır işleriyle mümkündür" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
