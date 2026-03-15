İçişleri Bakanı Çiftçi\'den İftar Mesajı

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi tarafından DPÜ Bedesten'de öğrenci ve vakıf üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı bağlantı ile katıldı. Bakan Çiftçi, programda yer alan öğrenci ve vakıf üyeleri ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programda ayrıca DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir de konuşma yaptı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ramazan ayının Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıdığını ifade ederek, "Ramazan ayı takvimlerde sıradan günlerin geçtiği bir ay değildir. Bizim için mübarek bir aydır, 11 ayın sultanıdır. Her bir günü bizim için çok değerlidir. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz ve Kadir Gecesi'nin içinde saklı olduğu günlerdeyiz. Rabbim hepimizi Kadir Gecesi'nin sırrına eriştirsin, ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

Kızıltoprak konuşmasında İslam coğrafyasında yaşanan savaş ve sıkıntılara da değinerek, Müslümanların yaşadığı tüm bölgelerde barış, özgürlük ve adaletin hakim olmasını temenni etti.

Ramazan ayının aynı zamanda birlik, dayanışma ve geleneksel değerlerin yeniden hatırlandığı bir dönem olduğunu belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, bu kapsamda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve geleneksel kültürel etkinliklerle Ramazan ruhunun yaşatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ise zamanın hızlı geçtiğine dikkat çekerek özellikle üniversite öğrencilerine seslendi. Özdemir, öğrencilerin üniversite yıllarında kendilerinden sonra hatırlanacak izler bırakmalarının önemine vurgu yaparak, bunun sivil toplum faaliyetleri ve hayır çalışmalarıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Özdemir, "Bir bakıyorsunuz birinci sınıf, bir bakıyorsunuz son sınıf. Önemli olan bu süre içinde gönüllerde bir iz bırakabilmektir. Bu da sivil toplum faaliyetleri ve hayır işleriyle mümkündür" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA