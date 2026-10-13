İddiaya göre Washington ve Avrupa Ukrayna'ya dört maddelik plan üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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İddiaya göre Washington ve Avrupa Ukrayna'ya dört maddelik plan üzerinde çalışıyor

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ABD basınına göre Washington ve Avrupa, Ukrayna'nın yeniden inşası, güvenlik garantileri, enerji iş birliği ve cephe hattında ateşkesi içeren dört maddelik barış planı üzerinde çalışıyor. Girişim Florida'da ABD'li, Avrupalı ve Ukraynalı müzakereciler toplantısında gündeme geldi.

ABD medyasının haberine göre Washington ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'nın yeniden inşası, iki ülkeye güvenlik garantileri sağlanması, enerji anlaşması üzerinden ekonomik iş birliği ve mevcut cephe hattında ateşkes olmak üzere dört temel unsur içeren bir barış planı üzerinde çalışıyor.

Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler sürerken, ABD ve Avrupa'nın çatışmanın çözümü için dört maddelik bir barış planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. The Washington Post gazetesinin haberine göre, plan Ukrayna'nın yeniden inşası, Rusya ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması, enerji anlaşması üzerinden ekonomik iş birliği ve mevcut cephe hattında ateşkes olmak üzere dört temel unsurdan oluşuyor.

Dört maddeli plan

Haberde, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin planın, Rusya ile Avrupa arasında bölgede istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan ekonomik ve güvenlik anlaşmasını da kapsadığını söylediği aktarıldı. Planın ilk maddesini Ukrayna'nın yeniden inşasının oluşturacağı belirtilirken, müzakerecilerin Kiev yönetiminden yeniden inşa çalışmalarına ilişkin ayrıntılı maliyet hesaplamaları istediği kaydedildi.

İkinci madde kapsamında Rusya ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi öngörülürken, üçüncü maddenin enerji anlaşması aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini içerdiği belirtildi. Bu kapsamda, Rus petrolü ve doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattının kurulması ve elde edilecek gelirin Ukrayna ile Rusya arasında paylaşılması ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi. Önerinin ayrıca Rusya'nın Avrupa enerji pazarına uzun vadeli erişimini ve ekonomik yaptırımların kaldırılacağı şartları da içermesi bekleniyor. Planın dördüncü ve son maddesinin ise mevcut cephe hattı boyunca ateşkes sağlanması olduğu aktarıldı.

The Washington Post, plana yönelik diplomatik girişimin yakın zamanda Florida'da ABD'li, Avrupalı ve Ukraynalı müzakerecilerin katıldığı bir toplantıda gündeme geldiğini yazdı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriWashingtonPolitikaEkonomiFloridaEnerjiDünyaYerelSon Dakika

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