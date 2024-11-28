İdlib'de Muhaliflerin Operasyonu Genişledi - Son Dakika
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İdlib'de Muhaliflerin Operasyonu Genişledi

Suriye'de muhalif gruplar, rejim güçlerine yönelik operasyon başlattı. Gerginlik arttı.

28.11.2024 12:58
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Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesine düzenlenen saldırılar üzerine Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlatan muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı operasyonun rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlediği bildirildi.

Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye komşu İdlib bölgesine yönelik Rusya Federasyonu'nun hava, Suriye rejiminin de kara saldırıları son dönemde yoğunlaştı. Rusya Federasyonu, Suriye rejim güçleri ve milis grupların İdlib'e muhaliflerin muhtemel bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia ettiği fakat bölgede artan sivil kayıplarının iddia edilenin aksini ortaya koyduğu ve gerginliğin artmasına neden olduğu aktarıldı. Kaynaklar, İdlib'te bazı gruplar tarafından Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon yapılabileceği, operasyonla rejim güçleri ve milis grupların bölgeden uzaklaşması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesinin planlandığını ifade etti. Türkiye'nin İsrail'in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellendiği vurgulandı. Türkiye'nin çabalarını uluslararası alanda da gösterdiği, Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini Astana ve diğer platformlarda da garantör ülkelere ilettiği aktarıldı. Kaynaklar, bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmadığını da vurguladı.

Son dönemde Suriye rejim güçleri ve milis grupların İdlib'e saldırıları sonucu 30'un üzerinde sivilin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Son olarak bir Kur'an kursuna düzenlenen saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybettiği, bir kısmı ağır olmak üzere onlarca çocuğun yaralandığı ifade edildi. Bu saldırılar üzerine Suriyeli muhalif grupların Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattığı, muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı operasyonun rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlemeye yol açtığı belirtildi. Halep'e doğru başlatılan bu operasyon ile öncelikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin (IGAB) 2019'da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı. Operasyonun 2019'da Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesinda devam ettiği bildirildi.

Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu garantörlüğünde yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan IGAB sınırının 2019-2020 yılında Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapılan operasyonlar nedeniyle muhaliflerin aleyhine değiştiği belirtilerek, bu dönemde rejim güçleri ve milislerin İdlib'in tamamını ele geçirme çabalarının Türkiye'nin doğrudan müdahalesi ile engellendiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İdlib'de Muhaliflerin Operasyonu Genişledi - Son Dakika

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