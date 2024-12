İGA\'dan Engelli Seyahatine Destek

Yerel

İstanbul Havalimanı'nda İGA ile TUM'un desteğiyle iki yıl önce hayata geçirilen 'Cafe Yanımda' çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile etkinlik düzenledi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve çalışanlarının özel ihtiyaç sahibi bireylerden oluştuğu 'Cafe Yanımda' hem bireylerin istihdamına katkı sağlarken, buradan elde edilen gelir ise sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor.

Engelli yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi birçok projeyi hayata geçiren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, özel bireylerin iş sektöründe yer almasını sağlıyor. Havalimanında iç hatlar terminalinde bulunan Çalışanlarının özel bireylerden oluştuğu 'Cafe Yanımda' engelli yolcuların uçuşları öncesi rahat edebilecekleri bir mekan haline geldi. Buradan elde edilen gelir ise sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor.

Göz hassasiyeti olanlara özel oda

Işıklandırmalarının göz hassasiyetine göre ayarlanan kafe de her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Görme engelli misafirler için ise Braille alfabesi Görme engelli misafirler için Braille alfabeli yönlendirmeler ve menüler mevcut. Akülü sandalye ile yolculuk edenler için şarj istasyonu bulunan kafede sese hassasiyet duyan özel yolcular için ise yemeklerini konforlu yemeleri içtin sessiz oda da bulunuyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın yaptığı konuşmada, "Seyahatin herkes için bir hak olduğu anlayışıyla yola çıkmış bir havalimanı olarak, tasarım aşamasından itibaren, erişilebilirliği temel bir değer olarak benimsedik ve engelleri ortadan kaldırmak adına sürekli gelişim anlayışıyla çalıştık. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen Erişilebilirlik Akreditasyonu'nu dünyada alan ilk Havalimanı olduk. Havalimanımızın tüm alanlarını, engelli misafirlerimizle birlikte deneyimleyerek, her bir temas noktasını iyileştirmek amacıyla onların geri bildirimlerini dikkate alıyoruz. Yolcularımızın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri birlikte belirleyip, yeni hizmetleri beraber test ediyoruz. Unutmayalım ki, erişilebilirlik sadece fiziksel engellerle sınırlı değil; zihinsel ve duyusal farklılıkları da kapsayan bir anlayıştır. Biz de İGA İstanbul Havalimanı olarak, kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor, bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Erişilebilirlik alanında dünyada parmakla gösterilen havalimanı olmaya devam edeceğiz

Erişilebilirlik alanda Dünya'da önemli bir havalimanı olduklarını altını çizen İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir araya geldik. Bizim açımızdan son derece önemli, bir engelsiz seyahati, erişebilir seyahati misafirlerimize sunmak için açıldığımız günden bugüne kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. İGA İstanbul Havalimanı için 365 gün 3 Aralık gibidir. 3 Aralık'ı her gün yaşayabilen bir kurumu, bu farkındalıkla operasyonlarını yöneten bir kurumun parçası olmaktan da gurur duyuyoruz. Dünyada erişilebilir akreditasyonu uluslararası havalimanı konseyinden ilk alan havalimanıyız. Türkiye'de erişilebilirlik belgesi alan ilk binaya sahibiz. Türkiye'de ve Dünya'da erişilebilirlik ödülüne sahip havalimanıyız. Dün de sayın Cumhurbaşkanımızın elinden erişilebilirlik ödülünü İGA İstanbul Havalimanı olarak aldık. Her birimizin birer engelli adayayız. Biz bunu her daim zihnimizde tutarak, İstanbul Havalimanı var olduğu sürece erişilebilirlik alanında dünyada parmakla gösterilen havalimanı olmaya devam edeceğiz."

Elde edilen gelir yardım kuruluşlarına bağışlanıyor

"Cafe Yanımda" projesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir hizmet olduğunu altını çizen TUM/TRU CEO'su Sadettin Cesur, "İGA ile birlikte, herkes için erişilebilir bir yaşam alanı sunma vizyonuyla hareket ediyoruz. 'Cafe Yanımda' projesi de bu vizyonumuzun somut bir örneği. Burada, sadece farklılıkların bir arada olduğu bir çalışma ortamı oluşturmakla kalmadık, aynı zamanda bu bireylerin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını da destekledik. Bu projeden elde ettiğimiz gelir ile ayrıca TESYEV, KAÇUV, Spastik Çocuklar Vakfı, Enev ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi pek çok farklı vakıf ve derneğe İGA ile ortak bağışlarda bulunduk. Bu duygularla bu projede emeği geçen herkesi ve özellikle Cafe Yanımda ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, projemizin değerini hep birlikte bir kez daha ortaya koymaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL