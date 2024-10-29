İGA Havalimanı'nda Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika
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İGA Havalimanı'nda Cumhuriyet Coşkusu

İGA Havalimanı\'nda Cumhuriyet Coşkusu

İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı etkinliklerle kutluyor, 109 hava yolu şirketine ulaştı.

29.10.2024 14:13
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İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı terminalde coşkuyla kutluyor.

29 Ekim'de 6. yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 109'a yükseltmenin gururunu da yaşıyor. Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini ve heyecanını yerli, yabancı binlerce misafiriyle paylaşmak için özel etkinlikler düzenliyor. Milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin ekonomik gelişimine ve küresel çapta Türkiye markasının itibarına önemli katkılar sunmayı hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, her geçen yıl artan yolcu sayısı ve genişleyen uçuş ağı ile ticaret, turizm ve yatırım potansiyelini artırıyor. Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde, İGA İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi,h er yıl olduğu gibi özel ışıklandırma yöntemiyle Türk Bayrağı'nın kırmızı rengine büründürüldü. Dış Hatlar yolcu salonu, Bosphorus ve İç Hatlar bölgesinde, 09.00-16.00 saatleri arasında bando ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yolculara bayrak dağıtımı da yapıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesi ve zaferinin hatırlanmasını hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaparak, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamı canlı tutmaya devam ediyor.

109 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor

İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılında kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılında '100 hava yolu' hedefini de aşarak 101 hava yoluna hizmet vermeye başlamıştı. Dünyada bu kapasitedeki üçüncü Havalimanı olmayı başaran İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramımız ile işletmeye başlamasının 6. yılını da kutladığı 29 Ekim 2024'te İspanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling Airlines'ın uçularına da ev sahipliği yapmaya başlıyor. Böylece hizmet verdiği hava yolu sayısını 109'a yükselten Havalimanı, küresel sektördeki konumunu bir kez daha güçlendirdi.

Barselona'dan İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi

İspanya'nın Barselona kentinden, İGA İstanbul Havalimanı'na direkt uçuş başlatacak Vueling Airlines'ın İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi planlanıyor. Vueling Airlines'ın Barcelona üzerinden Balear Adaları ve Kanarya Adaları'nı içeren 90'dan fazla noktaya bağlantı sağlaması İGA İstanbul Havalimanı'nın hizmet kapsamını dolaylı olarak daha da genişletmesi anlamına geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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