Iğdır\'da 7 kadınlık kooperatif coğrafi işaretli patlıcan reçelinde bir ton hedefliyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da sonbaharla birlikte yöreye özgü coğrafi işaretli patlıcan reçelinin üretimine başlandı. Kasımcan Köyü'nde 7 kadının kurduğu Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, geleneksel yöntemlerle hazırladığı reçeli yurt içi ve yurt dışına satarak kadın istihdamına ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kasımcan Köyü'nde 7 kadın tarafından kurulan S.S. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ekim ve kasım aylarında yoğunlaştırdığı üretimini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Kooperatifte küçük boy patlıcanlar hazırlanarak odun ateşinde kaynatılıyor. Sipariş üzerine üretim yapan kadınlar, reçeli yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere ulaştırıyor.

HEDEF BİR TON PATLICAN REÇELİ ÜRETMEK

Ayyıldız Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Turan, patlıcan reçelinin Iğdır'ın geçmişten günümüze aktarılan yöresel lezzetlerinden olduğunu belirterek, üretimi geleneksel yöntemlerle sürdürdüklerini söyledi.

Bu sezonki üretim hedeflerinin bir ton olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Iğdır'da patlıcan reçeli zamanı başladı. Eskiden beri yaptığımız bu lezzeti bu yıl da geleneksel usullerle, odun ateşinde hazırlıyoruz. Bir miktar üretim yaptık. Hedefimiz bu sezon yaklaşık bir ton patlıcan reçeli üretmek. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Patlıcan reçeli özellikle üzerine ceviz eklendiğinde harika bir lezzete dönüşüyor. Kooperatifimizi kurduğumuz günden beri üretmeye devam ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz."

KÜÇÜK PATLICANLAR GELENEKSEL YÖNTEMLE REÇELE DÖNÜŞÜYOR

Kooperatif üyesi Nurcan Tuna, patlıcan reçelinin yapım aşamalarını anlatarak özellikle küçük boy patlıcanların tercih edildiğini belirtti.

Tuna, "Batılılar genellikle patlıcanın yemeğini bilir. Reçel yapıldığını duyunca şaşırırlar. Ancak bu reçel gerçekten çok güzel bir lezzete sahiptir. Üstelik coğrafi işaret de aldık" dedi.

Tuna, reçelin hazırlanışını şöyle anlattı:

"Öncelikle küçük boy patlıcanları tercih ediyoruz. Patlıcanları soyduktan sonra tuzlu suya koyuyor, suyunu iki üç kez değiştirerek yıkıyoruz. Daha sonra haşlama işlemine geçiyoruz. Patlıcanın haşlandığını anlamak için küçük bir parçasını soğuk suya alıp iki parmağımızla eziyoruz. Eğer kolayca birbirine yapışıyorsa kıvamı olmuş demektir.

Bir kilogram patlıcan için iki litre su ve bir kilo 400 gram toz şeker kullanıyoruz. Hazırladığımız şerbet kaynamaya başlayınca haşlayıp suyunu sıktığımız patlıcanları içine ekliyoruz. Reçelimizin olmazsa olmazı limondur. Üç limon doğrayarak ilave ediyoruz. Yaklaşık beş dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz."

GELENEKSEL LEZZET GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Iğdır Ovası'nın verimli topraklarında yetişen patlıcanlardan hazırlanan reçel, özellikle kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

Kadın girişimciler, coğrafi işaretle tescillenen bu özel lezzeti daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, geleneksel üretim yöntemlerini de yaşatmaya devam ediyor.