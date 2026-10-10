Iğdır'da öğrenciler Har-ı Bülbül'ü sanatla işledi - Son Dakika
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Iğdır'da öğrenciler Har-ı Bülbül'ü sanatla işledi

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Iğdır\'da öğrenciler Har-ı Bülbül\'ü sanatla işledi
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Iğdır Nene Hatun MTAL öğrencileri, Karabağ ve Şuşa'nın simgesi Har-ı Bülbül'ü çanta boyama ve etamin nakışıyla işledi. Etkinlikte çiçeğin bağımsızlık, vatan sevgisi ve şehit anısı simgesi olduğu anlatıldı; Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin ve Şuşa kentinin simgelerinden Har-ı Bülbül çiçeğini ders etkinliğinde işledi.

Iğdır Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin ve Şuşa kentinin simgelerinden Har-ı Bülbül çiçeğini ders etkinliğinde işledi. Çocuk gelişimi ve el sanatları öğrencileri, çiçeğin motiflerini çantalara boyarken etamin üzerine de nakşetti. Etkinlikte Har-ı Bülbül'ün Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi, vatan sevgisi ve şehitlerin hatırası açısından taşıdığı anlam anlatıldı.

Etkinlik kapsamında çocuk gelişimi bölümü öğrencileri çantalar üzerine Har-ı Bülbül çiçeğinin motiflerini resmederken, el sanatları bölümü öğrencileri de çiçeği etamin üzerine nakşetti. Öğrenciler, el emeğiyle hazırladıkları çalışmalar sayesinde Azerbaycan'ın kültürel sembollerinden birini daha yakından tanıdı.

Şuşa ve Karabağ ile özdeşleşen Har-ı Bülbül çiçeği, Azerbaycan halkı tarafından vatan sevgisinin, özgürlüğün ve milli direnişin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Etkinlikte çiçeğin tarihi ve manevi anlamının yanı sıra Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına da işaret edildi.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sura Tekin, öğrencilerin Har-ı Bülbül'ün yalnızca bir çiçek olmadığını, aynı zamanda güçlü bir tarihsel ve manevi değeri temsil ettiğini öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.

Har-ı Bülbül'ün Azerbaycan halkı için vatan sevgisini, millet bilincini ve şehitlerin hatırasını simgelediğini belirten Tekin, Karabağ, Şuşa ve Cıdır Düzü'nün Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin bu değerleri yaşayarak öğrenmelerini istediklerini vurgulayan Tekin, "Har-ı Bülbül, kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin sembollerinden biridir. Öğrencilerimizin bu anlamı sanat yoluyla öğrenmelerini hedefledik. Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet bir millet anlayışıyla birbirine bağlı olduğunu genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ HAR-I BÜLBÜL'Ü DAHA YAKINDAN TANIDI"

El Sanatları Öğretmeni Derya Kısak da proje kapsamında öğrencilerle birlikte Har-ı Bülbül motiflerini kullanarak çeşitli çalışmalar hazırladıklarını söyledi. Kısak, "Şuşa'ya özgü endemik bitki olan Har-ı Bülbül'ü öğrencilerimize el sanatları aracılığıyla tanıtmayı amaçladık. Yapılan çalışmalar hem öğretici hem de oldukça verimli geçti. Öğrencilerimiz çiçeğin taşıdığı anlamı ve kültürel değerini daha yakından tanıma fırsatı buldu" ifadelerini kullandı.

"HAR-I BÜLBÜL ŞEHİTLERİN ANISININ VE VATANSEVERLİĞİN SİMGESİDİR"

Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Taşkınsu ise yaptığı konuşmada Karabağ Zaferi'nin tarihsel önemine değinerek Har-ı Bülbül'ün Azerbaycan halkı için taşıdığı anlamı anlattı. Taşkınsu, "27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan Karabağ topraklarını geri aldı. Har-ı Bülbül, Karabağ'da yetişen ve bölgeyle özdeşleşen önemli bir semboldür. Bu çiçek şehitlerin anısının, vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak kabul edilmektedir" dedi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SANATLA ANLATILDI

Etkinlik boyunca Karabağ'ın tarihsel ve kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Har-ı Bülbül çiçeği üzerinden öğrencilerin vatan sevgisi, milli bilinç ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliği konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen atölye çalışmasına, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yalçın Türkyılmaz, Şube Müdürü Uğur Alınca, Okul Müdürü Naci Aydın, Kültür Müdür Vekili Zehra Arat, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Taşkınsu ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal katıldı.

Kaynak: ANKA
Anadolu LisesiNene HatunAzerbaycanKarabağTürkiyeKültürSanatYerelIğdırŞuşaSon Dakika

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