Iğdır\'da Merkez Camii önünde organ bağışı standı cuma namazı sonrası yoğun ilgi gördü

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Merkez Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılırken çok sayıda kişi gönüllü olarak organ bağışında bulundu.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Vali Konağı Caddesi Merkez Camisi önünde kurulan bilgilendirme ve organ bağışı kayıt standı, özellikle cuma namazının ardından vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Organ Bağışı Birimi yetkilileri, vatandaşlara organ bağışının tıbbi, insani ve dini boyutları hakkında bilgi vererek organ bağışının hayat kurtarmadaki önemini anlattı.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Özge Arslan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek organ bağışına dikkati çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Arslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizde binlerce kişi organ nakli için uygun organ bekliyor. Bu nedenle bütün duyarlı vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Biz de düzenlediğimiz etkinlikler ve kurduğumuz stantlarla bu konuya dikkati çekmek istiyoruz. Bütün duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaşamak da güzel, yaşatmak da. 'Toprak olmasın, can olsun' diyoruz."

Etkinlik sırasında organ bağışında bulunan vatandaşlar da herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Yaşlı bir çiftin birlikte organ bağışı formunu doldurması etkinliğin dikkati çeken anlarından biri oldu.

Etkinlik, vatandaşların organ bağışı konusunda bilgilendirilmesi ve gönüllü bağış kayıtlarının alınmasının ardından sona erdi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, organ bağışı konusunda farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.