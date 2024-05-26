Iğdır'da Şehitlere Saygı Temalı Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Şehitlere Saygı Temalı Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

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Iğdır Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği bisiklet turuna 60 kişi katıldı. Vali Ercan Turan, tur öncesi şehitlere saygı temasıyla yapılan turun Iğdır'a hayırlı olmasını temenni etti.

26.05.2024 18:32
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği bisiklet sporunu seven 60 kişinin katıldığı" Şehitlere Saygı temalı" Birinci Turan Yolu Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan şehitlere saygı temalı bisiklet turu öncesi " Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için tüm şehitlerimize saygı temasıyla birinci Turan Yolu bisiklet turunun Iğdır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Turan şöyle konuştu:

"Iğdır'da bisiklet sporunu destekleyeceğimizi söylemiştik. İlimizde sivil toplum kuruluşlarından gelen istek üzerine geleneksel hale gelmesini umduğumuz Turan yolu bisiklet turunu başlattık. Bundan sonra birinci Turan yolu bisiklet turu geleneksel hale gelecektir. Şu an Dilucu sınır kapsındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dilucu sınır kapsıyla ilgili olarak Turan kapısı ifadesini kullanmıştır. Özel gayretleriyle burada 20 km alan ana vatana Türkiye'ye katılmış ve Turan ile özellikle Azerbaycan'la, Nahcivan'la sınırımız oluşturulmuş. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu aziz hatırasını yaşatmak için bir de tüm şehitlerimize saygı temasıyla birinci Turan Yolu bisiklet turunun Iğdır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bisiklet sporu sağlıklı bir yaşam için temiz bir yaşam için hava kirliliği için hava kirliliği acısından önemli bir spor biz bu  konuda farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ellerinde Türk devletleri bayraklarıyla Bisiklet turuna katılan sporcular şehitlerimize saygı temalı Birinci Turan Yolu Bisiklet Turuna katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Dilucu sınır kapısında başlayan Tur 22 kilometrelik mesafede yer alan Devlet Üretme Çiftliğinde sona erdi.

Iğdır\'da Şehitlere Saygı Temalı Bisiklet Turu Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Şehitlere Saygı Temalı Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da Şehitlere Saygı Temalı Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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