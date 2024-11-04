Iğdır'da Yeşil Kimya Konferansı

Yerel

Iğdır Üniversitesinde 'Yeşil Kimya ve Uygulamaları' konuşuldu

IĞDIR - Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğiyle "Yeşil Kimya ve Uygulamaları-TÜBA Konferansı" düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın konuşmacı olduğu programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Rektör Yardımcıları, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın açış konuşması ile devam etti. Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma; "Şu anda 30'a yakın bilimler akademisi ile anlaşmamız var. Özellikle Özbekistan, Çin, Kore ta Amerika'ya kadar ciddi projeler var" dedi.

'Yeşil Kimya' konferansını vermek üzere kürsüye gelen TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak ise Yeşil kimya ile temel hedeflerin zararlı maddelerin kullanımın sıfırlama olduğunu söyleyerek; "Yeşil Kimya ya da Green Chemistry dendi mi bugün artık çevre dostu ya da sürdürülebilir kimya aklımıza geliyor. Bu noktada çevreyi ne kadar az kirletiyorsanız çevreye ne kadar az zarar veriyorsanız siz yeşil kimyaya sürdürülebilir kimyaya hangi kelimeyi kullanırsanız ikisi de uyuyor sürdürülebilir kimyaya çevre dostu kimyaya hizmet ediyorsunuz. Olabildiğince tehlikeli maddelerin zarar veren maddelerin kimyasal işlemlerde sıfırlamayı çalışmak olabildiğince azaltmak hatta işte mümkünse ortadan kaldırmaya çalışmak temel hedeflerimiz arasındadır" dedi.