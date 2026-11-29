Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, basın açıklamasında, öğrencilerine milli ve manevi değerleri aktarmaya çalışan öğretmenlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Aytaç Demir öğretmenine yönelik mağduriyetin giderilmesini istedi.

Iğdır Anadolu Aşiretler Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen idari soruşturma sonucunda görev yeri değiştirilen sınıf öğretmeni Aytaç Demir'e destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Federasyon temsilcileri, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu'nda görev yaparken sınıf içi paylaşımları nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılan ve müfettiş incelemesi sonucunda görev yeri değiştirilen eğitimci-yazar Aytaç Demir'e yönelik tartışmalar sürerken, Iğdır'dan da bir destek açıklaması geldi.

Iğdır Anadolu Aşiretler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Aytaç Demir'in 12 yıllık meslek hayatı boyunca öğrencilerine milli ve manevi değerleri aktarmaya çalışan idealist bir eğitimci olduğu vurgulandı. Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, basın açıklamasını okurken şu ifadelere yer verdi: "Bugün Aytaç Demir hocamızın, İstanbul Bağcılar'da yürütülen bir soruşturma neticesinde görev yerinin değiştirilmiş olması bizi gerçekten derinden üzmüştür. Milletimizin kalbi, külli vicdanı ve umumi değerleri vardır. Bu değerler açısından yaşanan durum bizleri ciddi manada üzmüştür. Dinsiz bir millet yaşayamaz. Tekrar ediyorum: Dinsiz bir millet yaşayamaz. Vicdan, ulüm-i medeniyenin ziyasıdır; akıl ise fünün-i medeniyenin nurudur. Her ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Çekirdekten yetişme diye bir tabir vardır. Çocuklarımızı fen ilimleriyle beraber ahlak ilmi ve manevi ilimlerle çekirdekten yetiştirmezsek gerçekten toplumumuza ve gençlerimize sahip çıkamayız. Şunu net bir şekilde söylüyorum: Ahlaklı, dindar bir neslin yetişmesi devletimizin beka meselesidir. Bugün yeryüzüne, bölgemize bakın. Dünya maddi ve manevi bir zulmet içerisindedir. Maddi değerlerini kaybetmiş, şefkatten yoksun, maalesef zalim ve cebbar devlet başkanlarından tutun da ceberut yönetimlere kadar bütün insanlığı tehdit eden erzel, sinsi oluşumlar var. Dolayısıyla biz Müslümanız. Çocuklarımızı çekirdekten itibaren maddi ve manevi değerlerimize, ülkemizin birliğine, beraberliğine, ahlakına ve ilmine uygun şekilde yetiştirmemiz lazım. Burada numune-i imtisal olabilecek bir durum var. Aytaç Hoca'ya soruşturma açılması bir yana, Aytaç Demir hocamız gibi emsal teşkil eden kahraman insanların ülkemizin her tarafında bulunması lazım ki ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde olsun. Bu çok önemlidir. Manevi değerler insanın içinde, kalbinde yer ettiğinde şefkat, merhamet ve ahlak ortaya çıkar. Bunlar insanı insan eden değerlerdir. Bunları kaybettiğiniz zaman ise bu kez Epstein davasını size tekrar hatırlatıyorum. Bu dava üzerinden yeryüzünde devletleri yöneten cebbar insanları göstermek istiyorum. Bunların içerisinde profesörler de var, iş insanları da var, devlet başkanları da var. İnsanların kalbinde iman ve ahlak nuru yerleşmemişse ne aile yetişir ne gençlerimiz yetişir ne devlet ne de toplum gelişebilir. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu konuda aşiretler olarak çok ciddi manada üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Buradan Aytaç Hocamıza yeniden sahip çıkmamız gerektiğini söylüyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Bugün milyonlarca insanı temsil eden kanaat önderleri ve aşiretleri temsilen konuşuyorum. Sizden büyük bir ricamız var: Çocuklarımızı hem maddi hem de manevi yönden, ilim ve maneviyatla birlikte çekirdekten yetiştirerek meyve verecek seviyeye ulaştırmamız gerekiyor. Ahlaklı çocukların yetişmesi çok önemlidir. Biz bunu istiyoruz ve devletimizin beka meselesi olarak görüyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İlim ve ahlakın aynı çizgide buluştuğu, şefkatli, merhametli ve bilgili nesillerin yetişmesine vesile olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.