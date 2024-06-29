Iğdır Üniversitesi'nde "3. Geleneksel Lavanta Şenliği" coşkusu - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi'nde "3. Geleneksel Lavanta Şenliği" coşkusu

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Iğdır Üniversitesi'nde "3. Geleneksel Lavanta Şenliği" coşkusu "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisaslaşan Iğdır Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen Lavanta Şenliği etkinliği düzenlendi.

29.06.2024 09:00
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Iğdır Üniversitesi'nde "3. Geleneksel Lavanta Şenliği" coşkusu

IĞDIR - "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisaslaşan Iğdır Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen Lavanta Şenliği etkinliği düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Iğdır Üniversitesi, bölgede lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tarımsal kalkınmaya katkı sunulması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Üniversite bünyesinde yetiştirilen lavantalar, her yıl şenlik havasında hasat edilerek lavanta yağı, lavanta kolonyası ve lavanta reçeli gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Üniversitede üretilen ürünler, online satış mağazası üzerinden satışa sunulurken yerel üreticilerin de teşvik edilmesi hedefleniyor. Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde bulunan Bal Ormanı'nda yetiştirilen lavantalar, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve personellerin katılımıyla hasat edildi.

Iğdır Üniversitesinin lavanta yetiştiriciliği üzerine yaptığı çalışmalara değinen Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Bilindiği üzere lavanta, kıraç yerlerde kolaylıkla yetişebilen bir bitki.Çok fazla suya ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle Iğdır, lavanta yetiştiriciliği için önemli bölge. Biz de şu anda ihtisas üniversitesi olmamız hasebiyle lavanta üzerine önemli çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tescilli markalarımız bulunuyor. Lavantadan elde ettiğimiz yağ, hidrosol, kolonya, reçel ve sabun gibi pek ürünü şehirdeki belirli başlı lokasyonlarda ve Üniversitemizin online satış mağazası üzerinden satışa sunuyoruz. Bu yıl Kampüsümüzde yaklaşık 10 bin adet lavanta yetiştirdik. Aralık ilçesinde de bize tahsis edilen alanlarda çalışmalarımız mevcut" diye konuştu.

Iğdır'da küçükbaş hayvanlığın da yaygın olduğuna işaret eden Rektör Alma, "Lavanta yetiştirirken sokağa atılan koyun yününü de malçlama olarak kullanıyoruz. Böylece daha fazla verim elde ediyoruz" dedi. Iğdır'ın sinek problemi olduğunu da hatırlatan Rektör Alma, lavantanın sinek konucu özelliği olması nedeniyle kent için önemli bir ürün olduğuna dikkat çekti.

Iğdır Üniversitesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, Ağrı Dağı'nın eşsiz iklimi ve toprak yapısı sayesinde lavantadan birçok ürün ürettiklerini belirterek, "Üniversitemizin ihtisaslaşması ile beraber katma değerli ürünler alanında birçok ürünün argesini ve ürgesini yapmaktayız. Özellikle şimdi de lavanta üzerinde büyük bir çalışmalarımız var. Bugün de geleneksel hale getirdiğimiz Iğdır Üniversitesi lavanta şenliklerinde buluşmaktayız. Lavantadan elde ettiğimiz katma değerli ürünlerde yaklaşık olarak 12 tane ürünümüz var. İleriki süreçte biz bunu 20'ye yakın ürünle buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim temel hedefimiz özellikle Doğu Anadolu bölgesinin Çukurova'sı Iğdır'da hem farklı değerli ürünler hem de tipi aromatik bitkiler konusunda şehrimizi önemi bir yere taşımak hedefimizdir. Özellikle üç ülkeye sınır bulmamamız bu alanda bizim gelişmemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Üniversitesi'nde '3. Geleneksel Lavanta Şenliği' coşkusu - Son Dakika

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