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Iğdırlı öğrencilerden Galatasaray yönetimine çağrı: 23 Nisan hediyesi olarak Galatasaray derbisini izlemek istiyoruz

IĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesi Yukarı Topraklı İlkokulu'nun Galatasaraylı minik taraftarları olan 2/ A sınıfı öğrencileri çok sevdikleri Galatasaray derbisine giderek takımlarını desteklemek istiyorlar.

Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçının oynanacağı Mayıs ayında derbiye gitmek istediklerini belirten Iğdır'ın Aralık ilçesi Yukarı Topraklı İlkokulu'nun Galatasaraylı minik taraftarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda derbiyi izleme fırsatının iyi bir hediye olacağını söylediler. Seslerini Galatasaraylı yöneticilere duyurmak isteyen öğrenciler kağıtlara çizdikleri Galatasaray amblemlerini sarı-kırmızıya boyattı. Öğrenciler köyden topladıkları çiçekleri de her bir futbolcuya yazdıkları mektupların içine koydular. Mektuplarını Metin Oktay Spor Tesislerine gönderen öğrenciler cevap bekliyorlar. Sınıf başkanı Emel Miray Padır ise Galatasaray oyuncularına bir mektup yazdı. Mektupta; "Sevgili Galatasaray oyuncuları biz Iğdır'ın Aralık ilçesi Yukarı Topraklı İlkokulu 2/ A sınıf öğrencileri olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda Galatasaray minik taraftarları olarak Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray Fenerbahçe derbisini İstanbul'a gelerek coşkulu bir şekilde maçı izlemek istiyoruz. Bu mektubumuza en kısa sürede dönüş yapacağınızı umut ediyor sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi. Galatasaray oyuncularına yazdıkları mektuba cevap gelmesini beklediklerini söyleyen Emel Miray Padir; "Biz Galatasaray oyuncularına mektup yazdık. Mektupta Galatasaray oyuncularına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe maçı derbisini izlemek istediğimizi yazdık. Onları sevgilerimizi gönderdiğimizi söyledik" dedi.

Uçağa bindiğinde bulutları tutmak istediğini söyleyen Esmanur Çoşan; "Eğer Galatasaray kabul ederse maçına gideceğiz. Uçağa bindiğimde eğer öğretmenim izin verirse bulutlara uzanıp ellerim ile bulutları tutmak istiyorum" dedi. Muslera'yı çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Yakup Altan; "Ben sınıfımda da kaleci olarak oynuyorum. Büyüyünce Muslera gibi kaleci olmak istiyorum. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlemeyi de çok istiyorum" dedi. Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk milli futbolcusu baba tarafı Iğdırlı olan Kaan Ayhan'a seslenen öğrencilerden Tevfik Doğru; "Sevgili Kaan Ayhan hemşerimiz olarak size Iğdır'da kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sizinle tanışmayı çok istiyoruz" dedi. Sınıf öğretmeni olan Feride Oktay sınıfının Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyerek; "23 Nisan için çocuklara gösteri hazırlayacaktık. Çocuklara 23 Nisan'daki hayallerini sordum. 23 Nisan'da Galatasaray derbisine gitmek istediklerini söylediler. Bizde sınıftaki öğrenci arkadaşlarımız ile beraber etkinlik yaptık. Galatasaray amblemini boyadık ve Metin Oktay tesislerine mektuplarımızı gönderdik. Bütün öğrencilerimiz sevdikleri Galatasaray oyuncularına mektup yazdılar. Umarım bu çağrımızı duyarlar ve bütün arkadaşlarımız ile beraber coşkulu bir şekilde Galatasaray maçını izlemeye gideriz." dedi. Çocuklar hep birlikte, "Galatasaray derbi maçına gitmek istiyoruz" diyerek seslenirken seslerin yetkililer tarafından duyulmasını istiyor.