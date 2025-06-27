İHA Muhabirleri Ödüllerle Dönüyor - Son Dakika
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İHA Muhabirleri Ödüllerle Dönüyor

İHA Muhabirleri Ödüllerle Dönüyor
27.06.2025 13:05
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BGC Başarı Ödülleri'nde İHA muhabirleri 5 ödül kazanarak başarısını taçlandırdı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri 5 ayrı ödüle layık görüldüler.

İHA muhabirleri Mehmet Buldu 'Baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası' haberiyle başarı ödülü, Abdullah Bozkurt, 'Bisikletiyle 225 basamaktan böyle indi' haberiyle başarı ödülü, 'Dondurucu soğukta saatlerce bekledi' haberiyle mansiyon, Polat Taha Öztürk 'Bursa'da taşan dere araçları önüne kattı' haberiyle başarı ödülü, Burak Öztürk 'Diş tedavisi için gittiği implant tedavisinde, vida beynine saplandı' haberiyle başarı ödülü kazandı.

Demokrasi kültürünün gelişmesi, halkın bilgilendirilme ve gerçekleri öğrenme bilincinin kavranması ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmaya aday olan 114 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik Jüri, toplam 16 başarı, 13 mansiyon ödülü verdi.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yayınlanan eserleri değerlendiren Erol Bilenser Başkanlığındaki Jüri; soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu: Teoman Alper, Adnan Baştopçu, Mehmet Gerçeksi, Tayyar Murad Kuter, İlhan Öztat ve Hacı Tonak.

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları şöyle:

"GENEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Mehmet Buldu, İhlas Haber Ajansı, Baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası

MANSİYON: Abdullah Bozkurt, İhlas Haber Ajansı, Dondurucu soğukta saatlerce bekledi

EKONOMİ HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Esra Türker - Mehmet İnan, Demirören Haber Ajansı, Uludağ'daki çorba kasesi 1.000 Liradan servis edilecek

MANSİYON: Aydın Dağtekin - Göksel Başaran, EkoHaber Gazetesi, Otomotivde yıkıcı inovasyon tehlikesi

SPOR HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Mehmet Ali Ekmekçi, A Gazete, Geleceğe çöküş

FOTOĞRAF

BAŞARI ÖDÜLÜ: Semih Şahin, Anadolu Ajansı, Jandarma'nın arama köpekleri - ROBOKÖP

MANSİYON: Polat Taha Öztürk, İhlas Haber Ajansı, Bursa'da taşan dere araçları önüne kattı

SPOR FOTOĞRAFI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Barış Yılmaz, Demirören Haber Ajansı, Engellerini kulaçlarla aşıyor

MANSİYON: Emre Kurtbay, Olay Gazetesi, Timsah'ın gözü Kartal'da

KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Cihat Özkan, Bursa Haber Gazetesi, Bu çekici zulmü ne zaman bitecek?

MANSİYON: Lale Akasoy, nobetcigazete.com, Ambulanslarımız yoğun bakımda, hastalarımız yatak sırasında

SPOR KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Engin Aksöz, bursadabugün.com, Bursaspor'um küme düştü

MANSİYON: Semih Ökten, Yeni Dönem Gazetesi, Gereksizlerin en gereklisi Bursaspor

RÖPORTAJ - ARAŞTIRMA İNCELEME

BAŞARI ÖDÜLÜ: Melisa Öztürer Özkan, Olay Gazetesi, Bursa'ya Avrupa Modeli Geliyor: Hisar'da Old City

MANSİYON: Sevinç Çelebi, Bursa Haber Gazetesi, Bir günün iki dünyası

GAZETE GENEL MİZANPAJ

BAŞARI: Uğur Dinar, Bursa Hakimiyet, Kalbimize gömdük

MANSİYON: Yasemin Özkerem, Kent Gazetesi, Deprem

GAZETE SPOR MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç, Bursa Hakimiyet Gazetesi, Zafer gecemiz olsun

TELEVİZYON HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Yavuz Yılmaz, Demirören Haber Ajansı, Oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe kaybettiği yavrusunun adını verdi

BAŞARI ÖDÜLÜ: Burak Öztürk, İhlas Haber Ajansı, Diş tedavisi için gittiği implant tedavisinde, vida beynine saplandı

MANSİYON: Semih Şahin, Anadolu Ajansı, Kaynağında içilebilir temizlikteki Nilüfer Çayı'nı ovada siyah akıtan kirlilik

TELEVİZYON SPOR HABERİ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt, İhlas Haber Ajansı, Bisikletiyle 225 basamaktan böyle indi

TELEVİZYON GÖRÜNTÜ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Semih Kır, Anadolu Ajansı, 20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor

MANSİYON: Denizhan Tecik, Demirören Haber Ajansı, Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı

TELEVİZYON PROGRAM

BAŞARI ÖDÜLÜ: Melisa Öztürer Özkan, Olay Medya, Bursa'nın geleceği

MANSİYON: Mehmet Ali Ekmekçi, BBB TV, Spor Kafe

TELEVİZYON AKTÜEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan, Line TV, Manevi evlatlar

MANSİYON: Esra Türker, Demirören Haber Ajansı, Devlet korumasındaki böcek - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İHA Muhabirleri Ödüllerle Dönüyor - Son Dakika

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