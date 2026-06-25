Kırgızistan\'da dev HES projesi: İhlas Holding\'den 3 milyar dolarlık yatırım

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, Kırgızistan'ın Kazarman bölgesinde hayata geçirilecek Hidroelektrik Santrali Projesi töreninde yaptığı konuşmada, "Bu, Kırgızistan'daki tek projemiz olmayacak. İkinci bir çalışma devam ediyor. Başka Orta Asya ülkelerinde görüşmelerimiz devam ediyor. İhlas Holding'in enerji alanında büyümesinin ilk adımı bugün atılıyor" dedi.

İhlas Holding'in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding tarafından Kırgızistan'da hayata geçirilecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesinin sembolik kapsül bırakma töreni gerçekleştirildi. Toplam 912 MW kurulu güce sahip olacak Kazarman Hidroelektrik Santrali, Kırgızistan'ın enerji tarihinde bugüne kadar hayata geçirilen en büyük ve en stratejik yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ülkenin doğal su kaynaklarını yüksek mühendislik teknolojileriyle enerjiye dönüştürecek proje, yalnızca elektrik üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Kırgızistan'ın ekonomik kalkınma vizyonu, enerji bağımsızlığı hedefi ve bölgesel güç konumu açısından da tarihi önem taşıyor.

"Hem Kırgızistan, hem bütün Türkistan coğrafyası için çok kritik bir yatırım"

Tören öncesinde açıklamalarda bulunan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, Kırgızistan için tarihi bir gün yaşandığına dikkat çekerek, "Benim Kırgızistan'a ilk gelişim, rahmetli Turgut Özal'la 33 sene evvel idi. Tabii 33 seneden bu seneye bambaşka Kırgızistan var. Hiçbir şekilde bir bağımız kopmadı. İnşaat, ticaret, medya alanlarında Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde hep faaliyetlerimiz oldu ama bu boyutta, bu büyüklükte bir yatırım ilk defa başlayacak. Hem Kırgızistan hem bütün Türkistan coğrafyası için çok kritik bir yatırım. Çünkü özellikle bu ülkede çok güçlü bir su kaynağı var. Henüz bunun yüzde 16'sı ancak kullanılabilir, faydaya dönüştürülebilir halde. Bugün İhlas Holding'in başlatacağı Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, ülkenin kurulu gücüne yüzde 20 ilave katkı sağlayacak. Elektriğin ihtiyaç alanındaki gelişimi zaten inanılmaz. Hem elektrikli araçlar hem yapay zeka teknolojileri hepsiyle beraber korkunç bir elektrik tüketimi ve artışı var. Bu coğrafyadan, bu ülkeden başlamasının ayrıca bir anlamı var. Orta koridor, Türkistan koridorunun başlangıç noktasıdır Kırgızistan. Bir tarafı Çin sınırı bir tarafında Hazar Denizi'ne kadar uzanan coğrafya" diye konuştu.

"İhlas Holding'in enerji alanında büyümesinin ilk adımı bugün atılıyor"

Projenin imza töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti sırasında gerçekleştirildiğini hatırlatan Ören, "Çok kısa bir sürede projenin diğer bütün yatırım anlaşmaları tamamlandı. Mobilizasyon sahası kuruldu. Dağların ortasında bir vadideyiz, şehirlerden uzak, ulaşımı biraz zor. Ancak yola çıkmadan bir yere varmak mümkün değil. Dolayısıyla biz de burada belki Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, şehirlerden uzakta ama çok harika bir doğa Narın Nehri'nin kıyısında bir temel atacağız bugün. Allah'ın izniyle bu, Kırgızistan'daki tek projemiz olmayacak. İkinci bir çalışma devam ediyor. Başka Orta Asya ülkelerinde görüşmelerimiz devam ediyor. İhlas Holding'in enerji alanında büyümesinin ilk adımı bugün atılıyor. Dolayısıyla çok anlamlı bizim için. Burada olmaktan çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"Önemli ve benzeri olmayan bir proje gerçekleştiriyoruz"

Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov ise, Kırgızistan için önemli bir projenin temelinin atıldığını vurgulayarak, "Kırgızistan ve Kırgızistan enerji sektörü için çok büyük, önemli ve benzeri olmayan bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi bir Türk şirketinin geliştirmesi, aramızdaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesinin simgesidir. Bu, bizim kardeşlik ilişkimizi daha da geliştirmektedir. Asırlar boyunca çok yakın bağlarımız vardır" dedi.

"Proje 3 milyar dolarlık yatırım miktarıyla tek başına en büyük proje olacak"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de, "Kırgızistan'ın belirli bir elektrik enerjisi açığı var. Bu proje tamamlandığında bir kere bu enerji açığını kapatmış olacak. Kurulu gücün beşte biri oranında bir katkı sağlayacak. Bu çok büyük bir rakam. Yani mevcut gücü yüzde 20 artıracağını söylüyoruz. Türkiye'nin Kırgızistan'a olan yatırımları, 30 yılı aşkın bir sürede yaklaşık 1.6 milyar dolar civarına ulaşmış durumda. Bu proje, 3 milyar dolarlık yatırım miktarıyla tek başına en büyük proje olacak. ve mevcut miktarı neredeyse üçe katlayacak. Biz bununla gurur duyuyoruz. İki ülkenin kardeşliğinin yeni bir simgesini, iktisadi alanda yeni bir aşamasını oluşturacak. Kırgızistan'da bu yatırımla birlikte bir enerji fazlasının oluşacağını tahmin ediyoruz. Ürettiği enerji fazlasını, çevrede kendisinden daha güç durumda olan başka ülkelere kurulan elektrik iletim hatlarıyla ihraç edebilecek hale gelecek. Bir döviz geliri de elde edecek. Kırgızistan'ın kalbinde, en az gelişmiş olan bölgelerden birinde Kazarman halkına da çok büyük katkısı olacağını söylemek mümkün. Bunun için biz Türkiye Cumhuriyeti olarak son derece mutluyuz. Projenin gerçekleştirilmesinde büyük bir çabaya soyunmuş olan İhlas Holdingimize ve onun kurduğu Orta Asya Investment Holding'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bu konuda her türlü işbirliğini yapan başka Cumhurbaşkanına, Kırgız hükümetine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİŞKEK