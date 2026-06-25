İhlas Holding\'in Kırgızistan\'daki dev yatırımı Kazarman Hidroelektrik Santrali\'nin kapsül bırakma töreni gerçekleştirildi

İhlas Holding tarafından Kırgızistan'da hayata geçirilecek Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin kapsül bırakma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Kazarman Hidroelektrik Santrali, bağımsızlık tarihimizdeki en büyük enerji projelerinden biri olacaktır. Bugün temeli atılan projeyi, Kırgızistan'ın enerji geleceğini belirleyen stratejik bir proje olarak görmeliyiz" dedi.

İhlas Holding'in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding tarafından Kırgızistan'da hayata geçirilecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesinin kapsül bırakma töreni gerçekleştirildi. Kazarman'da gerçekleştirilen törene Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, Türkiye'nin Kırgızistan Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kazarman Hidroelektrik Santrali bu coğrafyadaki en büyük işimiz olacak"

Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, "Benim Kırgızistan'a ilk gelişim, 33 yıl önce rahmetli Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ileydi. O günden bu yana bu ülke ve bu coğrafya ile bağımızı hiçbir zaman koparmadık. İnşaat, medya, ticaret ve çeşitli faaliyetlerde hep burada bulunduk. Bugün törenini yaptığımız Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, bizim bu coğrafyadaki en büyük işimiz olacak. 33 yıl önce gördüğümüz Kırgızistan, bugünkü Kırgızistan değil. Bugün burada bu projeye başlıyor olabilmemiz, bu kapsül törenini yapıyor olabilmemiz Cumhurbaşkanı Caparov'un vizyonu, girişimciliği ve desteği iledir. Bu proje, Cumhurbaşkanı'nın eseridir. Onlar kalkınmanın önünü bu şekilde açmasalardı bugün burada olamazdık" ifadelerini kullandı.

Elektriğin dünya için çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Mücahid Ören, "Dünyada enerji arz ve talebinde en büyük ihtiyaç elektrikte. Bunu elektrikli araçlar, bilgi teknolojileri, yapay zekalarla ölçtüğümüz zaman dünyanın elektrik ihtiyacı, her yıl bir Japonya elektrik tüketimi kadar artmaktadır. Bu proje hem Kırgızistan için hem sektör için hem bu coğrafya için çok kritik anlamda önem taşımaktadır. Bu, İhlas Holding'in ilk projesi, ancak son projesi olmayacak. Arkasından yine planladığımız Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleri ile devam edeceğiz. 2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede cumhurbaşkanlarımızın desteğine, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu törenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem okudu. Mesajda, "Türkiye ve Kırgızistan olarak atalarımızdan tevarüs ettiğimiz kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atmaktayız. Ülkemiz, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkelerin başında yer alıyor. Bu durum ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. İhlas Holding'in Kırgızistan'daki yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Kazarman Barajı ve Hidroelektrik Santrali, enerji sektöründe Kırgızistan'ı daha ileriye taşıyacak, bölge kalkınmasında önemli bir adım olacaktır. Yatırımların önünü açan başta Cumhurbaşkanı Sadık Caparov olmak üzere Kırgız makamlarına teşekkür ediyorum. Projeye emeği geçen kişi ve kuruluşları tebrik ediyor, kıymetli misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.

"Bugün devletimizin enerji bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir zaman kapsülü yerleştiriyoruz"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov ise, "Bugün bizler Narın Nehri'nin kıyısında devletimizin tarihindeki bir başka önemli olaya tanıklık ediyoruz. Kısa bir süre sonra en büyük enerji projelerinden Kazarman Hidroelektrik Santrali inşaatına start vereceğiz. Narın Nehri'nin hidroelektrik potansiyeli Sovyet döneminde de araştırılmıştı. O zaman büyük bir hidroelektrik santrali inşa edilebileceği değerlendirilmişti. Bağımsızlığın ilk yıllarında ülkedeki ekonomik zorluklar nedeniyle bu projeyi hayata geçirmek mümkün olmamıştı. Bugün bizler devletimizin enerji bağımsızlığını sağlamaya yönelik adımlarımızdan biri olarak zaman kapsülü yerleştiriyoruz. Bu kapsül sadece dilek ve temennilerden ibaret değildir. Halkımızın umudu ve gelecek nesillere bıraktığı bir emanettir" dedi.

Kırgızistan'ın son 5 yıldaki gelişimine değinen Cumhurbaşkanı Caparov, "800 milyar som ile devraldığımız Gayri Safi Milli Hasılamız şu anda 2 trilyon somu aşmış durumda. Devletimiz eskisine kıyasla daha güçlü. Ülke genelinde yüzlerce okul, ana okullar, sosyal tesisler inşa ediliyor. Öğretmenlerin. doktorların kültür ve sosyal alanda çalışanların maaşları yüzde yüze arttı. Emekli maaşlı ve sosyal yardımlar yükseltiliyor" diye konuştu.

"Kırgızistan'ın enerji geleceğini belirleyen stratejik bir proje"

Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin önemine dikkat çeken Caparov, "Kazarman Hidroelektrik Santrali, bağımsızlık tarihimizdeki en büyük enerji projelerinden biri olacaktır. Bu projenin toplam kurulu gücü 912 kWh. Yatırım miktarı yaklaşık 3 milyar dolar civarındadır. Bugün temeli atılan projeyi, Kırgızistan'ın enerji geleceğini belirleyen stratejik bir proje olarak görmeliyiz. Proje faaliyete geçtiğinde ülkemizin enerji potansiyelini daha da yükselteceğine inanıyorum" dedi.

Caparov, konuşmasının sonunda Kırgızistan'a yatırım yapan İhlas Holding'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören tarafından kapsül töreni gerçekleştirildi.

Ekonomik hareketliliği artıracak dev yatırım

Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'yle bölgedeki ekonomik hareketliliğin artması ve yeni yatırım alanlarının oluşması bekleniyor. Projenin aynı zamanda ulaşım, altyapı ve yan sanayi alanlarında da önemli gelişmeleri beraberinde getireceği ifade ediliyor. Temiz enerji üretim modeliyle dikkat çeken Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da örnek yatırımlar arasında gösteriliyor. Çevre dostu enerji üretim kapasitesiyle proje, Kırgızistan'ın karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunarken, yenilenebilir enerji alanında ülkenin uluslararası konumunu da güçlendirecek.

Bölgesel enerji güvenliği, ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir merkez haline gelmesi beklenen proje, Kırgızistan'ın geleceğine yön veren en önemli yatırımlardan biri olarak gösteriliyor.

Kırgızistan'ın geleceğine büyük güç

Kırgızistan'ın uzun vadeli kalkınma planlarında kritik bir rol üstlenecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin enerji altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanması öngörülüyor. Projenin devreye alınmasının ardından Kırgızistan'ın enerji arzının güçlenmesi, sanayi üretiminin ivme kazanması ve ülkenin bölgesel enerji ihracat kapasitesinde önemli bir artış sağlanması bekleniyor.

Toplam 912 MW kurulu güce sahip Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, Kırgızistan'ın enerji tarihinde bugüne kadar hayata geçirilen en büyük ve en stratejik yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ülkenin doğal su kaynaklarını yüksek mühendislik teknolojileriyle enerjiye dönüştürecek proje, yalnızca elektrik üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Kırgızistan'ın ekonomik kalkınma vizyonu, enerji bağımsızlığı hedefi ve bölgesel güç konumu açısından da tarihi önem taşıyor. - BİŞKEK