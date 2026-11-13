İhsaniye'de iki öğretmen, 8 kişinin öldürüldüğü olayın ardından mevlit ile anıldı - Son Dakika
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İhsaniye'de iki öğretmen, 8 kişinin öldürüldüğü olayın ardından mevlit ile anıldı

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İhsaniye\'de iki öğretmen, 8 kişinin öldürüldüğü olayın ardından mevlit ile anıldı
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İhsaniye\'de iki öğretmen, 8 kişinin öldürüldüğü olayın ardından mevlit ile anıldı
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İhsaniye'de 5 Kasım'da 8 kişinin öldürüldüğü olayda yaşamını yitiren iki öğretmen için Yukarıtandır Ortaokulu'nda mevlit düzenlendi. Öğrenciler öğretmenlerini özlediklerini söyleyerek gözyaşı dökerken, okulda bir hafta boyunca psikolojik ve sosyal destek verildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 5 Kasım'da meydana gelen ve 8 kişinin öldürüldüğü olayda vefat eden iki öğretmen, ara tatil öncesi okullarında gerçekleştirilen mevlit programıyla yad edilirken, öğrenciler ise öldürülen öğretmenlerini özlediklerini ifade edip gözyaşı döktüler.

İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da yaşanan olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak'ı (56) öldürürken, ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen olan Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir'i (46) katletmişti. 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. sonrasında araç ile kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olayda katledilen Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir isimli öğretmenlerin görev yaptığı ve acının tazeliğini koruduğu Yukarıtandır Ortaokulunda mevlid programı gerçekleştirildi. Programa İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, talihsiz öğretmenlerden Mete'nin eşi Şahin Mete, meslektaşları ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası yemek ikramının ardından program sona ererken, mevlidde birçok öğrencinin gözyaşlarına hakim olamamaları ise görenlerin içini sızlattı.

Öte yandan, katledilen öğretmenlerin okullarındaki öğretmenler odasında kullandıkları dolaplarındaki isimlerin halen kaldırılmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli rehber öğretmenler tarafından okul öğrenci ve öğretmenlerine bir hafta boyunca psikolojik ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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