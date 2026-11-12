İki kolunu kaybeden Akgün, Iğdır'da öğrencilere KAAN sürecini anlattı - Son Dakika
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İki kolunu kaybeden Akgün, Iğdır'da öğrencilere KAAN sürecini anlattı

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İki kolunu kaybeden Akgün, Iğdır\'da öğrencilere KAAN sürecini anlattı
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İki kolunu kaybeden Akgün, Iğdır\'da öğrencilere KAAN sürecini anlattı
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Küçük yaşta iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, Iğdır Valiliği'nin davetiyle Iğdır'da öğrencilerle üç gün sürecek motivasyon seminerlerinde buluştu. Akgün, seminerlerde KAAN'ın dış desenleme çalışmalarında yer aldığını anlatarak gençlere kendi hayatlarını yönetmeleri mesajını verdi.

Iğdır Valiliği'nin davetiyle kente gelen milli sporcu ve ressam Yusuf Akgün, öğrencilerle üç gün sürecek motivasyon seminerlerinde buluştu. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Akgün, spor ve sanattaki başarılarının yanı sıra Milli Muharip Uçak KAAN'ın dış desenleme çalışmalarında yer alma sürecini de anlatarak gençlere, "Kendi hayatımızı kendimiz yönetiyoruz" mesajını verdi.

Küçük yaşta Iğdır'da geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, Iğdır Valiliği'nin daveti üzerine memleketi Iğdır'a geldi. Kente gelen milli sporcu ve ressam Yusuf Akgün, öğrencilerle bir araya gelerek üç gün sürecek motivasyon seminerlerine başladı. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Akgün, hayatın zorlukları karşısında verdiği mücadeleyi, spor ve sanat alanındaki başarılarını ve yerli savunma sanayisine yönelik çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

Yaklaşık 18 yıl çocuk esirgeme kurumunda kaldığını belirten Akgün, bu süreçte spor ve sanatla ilgilendiğini, milli formayı giyerek ülkesini uluslararası alanda temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Üniversite eğitimini Tasarım ve Mühendislik Fakültesi'nde tamamladığını anlatan Akgün, mezuniyetinin ardından çeşitli projelerde görev aldığını söyledi.

KAAN projesinde yer aldı

Yerli ve milli savunma sanayisi projeleriyle tanışmasının ardından TUSAŞ bünyesindeki çalışmalara katıldığını belirten Akgün, Aksungur İHA ve SİHA projelerinin desenleme çalışmalarında görev aldığını söyledi. Bu çalışmaların ardından dönemin TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katkılarıyla Milli Muharip Uçak KAAN projesine dahil olduğunu aktaran Akgün, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın dış desenleme çalışmalarında yer aldığını ve projenin tanıtım yüzlerinden biri olarak görev yaptığını kaydetti.

Yerli ve milli ürünlerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akgün, tasarım ve mühendislik alanındaki çalışmalarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Gençlerimiz motivasyona ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor"

Iğdır'daki programın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Akgün, Vali M. Fırat Taşolar'ın daveti üzerine kente geldiğini belirterek, "Valimiz, gençlerimizin çok zeki ve çalışkan olduğunu ancak zaman zaman motivasyona ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek bizleri bu konuda uygun gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldiklerini aktaran Akgün, program kapsamında bilgi, motivasyon, beceri ve hedefler üzerine sohbetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sabah saatlerinde ilk ve ortaokul öğrencileriyle, öğleden sonra ise lise öğrencileriyle buluştuklarını belirten Akgün, çalışmaların gençlerin geleceğine katkı sunmasını temenni etti.

"Kendi hayatımızı kendimiz yönetiyoruz"

Öğrencilere hayatlarını kendi kararlarıyla şekillendirmeleri gerektiğini anlatan Akgün, "Hayatta şartlarımız, maddi imkanlarımız veya kültürümüz ne olursa olsun hepimiz aynı bayrağın altında, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşıyoruz. Unutmamamız gereken en önemli şey, kendi hayatımızı kendimiz yönetiyoruz. Öyle kararlar almalıyız ki başkalarına muhtaç olmadan kendi geleceğimizi şekillendirebilelim. Bunun için çaba göstermeli ve motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Topluma faydalı bireyler olmanın önemine de değinen Akgün, bunun temelinde kişinin kendisine inanması ve mücadele etmesinin bulunduğunu vurguladı.

"Boşluğa düştüğünüzde pozitif şeylere yönelin"

Öğrencilerin kendisine yönelttiği sorulardan birinin de zor zamanlarda motivasyonunu nasıl koruduğu olduğunu belirten Akgün, insanın zaman zaman kendisini yorgun, mutsuz ve çaresiz hissedebileceğini söyledi. Bu dönemlerde motivasyonu düşürecek alanlara yönelmek yerine sosyal faaliyetlerle vakit geçirilmesini öneren Akgün, "Kendinizi çok bunalmış veya sıkışmış hissettiğinizde sosyal faaliyetlerde bulunun. Bir fidan dikin, toprakla iç içe olun. Toprakla uğraşmak insanı rahatlatır. Diğer canlıları tanıyın, onlarla zaman geçirin. Bunun da size iyi geleceğine inanıyorum" dedi.

Huzurevleri, çocuk evleri ve ihtiyaç sahiplerine yönelik kurumların ziyaret edilmesinin de önemli olduğunu belirten Akgün, buralarda yaşayan insanlarla tanışmanın, onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmanın bireylere farklı bir bakış açısı kazandıracağını ifade etti.

Paylaşımcı olmanın ve çevreye fayda sağlamanın önemine dikkat çeken Akgün, gençlere kendilerine inanmaları, mücadeleden vazgeçmemeleri ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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