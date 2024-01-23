İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi Yayına Alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2023 yılında düzenlenen ve tüm Türkiye'yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin karar takip sistemi yayına alındı. Paydaşlar ve uzmanlar, bu sayede kongrede alınan kararları takip ederek güncelleyebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15- 21 Mart 2023'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen ve yoğun ilgi gören İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin karar takip sistemi yayına alındı. Paydaşlar ve uzmanlar, kongrede alınan kararları İzmir Planlama Ajansı'nın (İZPA) hazırladığı sistem ile deklarasyonlar.iktisatkongresi.org sitesinden takip ederek güncelleyebilecek.

Paydaş ve uzmanlar kararların takipçisi olacak

Hazırlanan sistemde kongrenin üç ana paydaşını oluşturan çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf grupları tarafından karar altına alınan maddeler, kongreye katkı sunan kurumlar ve uzmanlar tarafından düzenli olarak takip edilecek. Paydaşlar ve uzmanlar maddelere ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikleri, uygulama örneklerini, kararlarla ilgili uluslararası gelişmeleri ve önerilerini karar takip sistemine girerek kongre kararlarının izlenmesine katkıda bulunacak.

Gelişme Raporu olarak kamuoyuna sunulacak

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde üç ana paydaşı tarafından tek tek oylanarak kabul edilen sonuç bildirgesinin giriş kısmı 4 bölüm ve 92 karardan oluşuyor. İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar ve sanayici, tüccar, esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin paydaşlarının kongre kararlarının takipçisi olmasını sağlayacak sistemin sekreteryası İZPA tarafından yürütülecek. Alınan kararlardaki gelişmeler, Mart 2024'te İktisat Kongresi Gelişme Raporu olarak İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yayınlanarak kamuoyuna sunulacak.

Kongre, yüzlerce uzmanı bir araya toplamıştı

2022'nin Ağustos ayından beri süren hazırlık sürecinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar ve esnaf grupları toplam dokuz paydaş buluşması yaptı. Ardından Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz, Geçmişimizi Anlıyoruz ve Geleceği Görüyoruz başlıklı dört uzman toplantısında 150'den fazla uzman, paydaş buluşmalarında alınan kararlara katkılarını sundu. Paydaş ve uzman toplantılarında görüşülenler, 3 farklı yüksek istişare kurulu toplantısında değerlendirildi. Kongre hazırlıkları kapsamında Gençlik Forumu ve Kadın Forumu'nun yanında Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştayları da düzenlendi. Tüm bu çalışmaların çıktıları sonuç bildirgesini şekillendirdi.

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu. Sonuç bildirgesinde yer alan 211 maddenin 27'si şerhle, kalanı ise oy birliğiyle karar altına alındı. - İZMİR