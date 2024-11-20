İklim İçin Pedal Çeviriyorlar

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Güney Amerika ülkesi Şili'de yaşayan müzisyen ve ekonomist Enrique Pina ile eko turizm ve kuş bilimci Diago Hara, dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğine dikkat çekmek için bisikletle İspanya'dan başladıkları dünya turunda Muğla'ya ulaştı.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için İspanya'dan başladıkları dünya turunda Türkiye'ye gelinceye kadar 10 ülkeyi gezerek, 6 bin 500 kilometre pedal çeviren Şilili 38 yaşındaki Enrique Pina ve arkadaşı Diago Hara, Ortadoğu ve ardından Afrika'ya ulaşarak turu tamamlamak istiyor. 18 aydır pedal çevirerek İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen iki arkadaş, turu Ortadoğu'nun ardından Afrika'da sonlandıracaklarını açıkladı.

Gittikleri ülkelerde çocuklara çevre eğitimi veriyorlar

Yemek ve yanlarındaki köpeklerinin harcamaları için sosyal medya hesapları üzerinden topladıkları bağışlarla yollarına devam ettiklerini açıklayan Enrique Pina ve Diago Hara, gittikleri ülkelerde çocuklara çevre eğitimi verdiklerini, amaçlarının iklim mücadelesinde yer alan insanları bir araya getirerek küresel bir ağa sahip olmak olduğunu dile getirdiler.

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yola çıktılar

Enrique Pina, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla çıktıkları yolda kış aylarını geçirmek üzere Ege kıyılarına geldiklerini ve buradan Ortadoğu üzerinden Afrika'ya ulaşarak turu tamamlayacaklarını söyledi. Ülkesinde müzisyen ve aynı zamanda ekonomist olan Pina, "Çevre projemiz için önce karavanla, sonra 7 yıl motosikletle ve şimdi de bisikletle seyahat ediyorum. Bugüne kadar 10 ülke ve 6 bin 500 kilometre yol gezdik. Buradan Afrika'ya gidiyoruz. 1 aydır Türkiye'deyiz. İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptık. İstanbul'a gittik ve şimdi de kış aylarından kaçarak Ege kıyılarını turluyoruz. Tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Türkiye'den sonra Ortadoğu'ya geçeceğiz ve oradan da Afrika'ya gideceğiz" dedi.

"Dünyayı kurtarmak için daha az ile yaşamak zorundayız"

Eko turizmci ve kuş bilimci Diago Haro ise, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Karatavuk ismini verdiği köpeği ile bisiklet yolculuğuna başlayalı 1 yıl 6 ay olduğunu anlatan Haro, "Grup ve kişisel düzeyde bir proje olarak üç temel yönü var. Birincisi iklim mücadelesinde çalışan kişi veya kuruluşlarla bağ kurmak. Gittiğimiz bölgelerde köpekler için mama veriyoruz ve aynı zamanda geçtiğimiz her ülkede kız ve erkek çocuklar için çevre eğitimi için örnek oluşturuyoruz. Amacımız toplum için, çevre için iyi örnekler oluşturarak bu mesajları tüm dünyaya yaymak ve özellikle ülkemiz Şili'ye ulaştırmak istiyoruz. Dünyayı öldüren şeyin insanların aşırı tüketimi olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden daha az ile yaşama mesajı veriyoruz. Çünkü gezegenimizi kurtarmak için daha az ile yaşamaya alışması gerekiyor. Amacımız iklim mücadelesinde yer alan insanlardan oluşan küresel bir ağa sahip olmaktır. Çünkü sıradan insanlar, bizim gibi insanlar bu mücadelenin ön saflarında yer alan insanlardır. Yıllardır çevre krizini görüyoruz. Yetkililerin de üzerine düşeni yapmadığını görüyoruz. Küçük değişikliklerin büyük değişikliğe neden olacağına inanıyoruz. Bizim bu proje ile çok önemli bir mesajımız olacak. Kendinizi ve çevrenizi korumayı bilmek, neye sahip olduğumuzu bilmek, ekosistemi bilmek çok önemli. Bizim sosyal medya platformlarımız var. https://www.patreon.com/climatecaravandonation projemizi Youtube, Instagram ve Tik Tok'da takip edebilir, ayrıca Patreon'da yayınlarımızı, rotamızı, bağış yapabileceğiniz sayfamız var. Dilerseniz bağış yapabilirsiniz" dedi. - MUĞLA