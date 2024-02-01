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İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu imalatı - Son Dakika
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Yerel

İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu imalatı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sonucunda şahsın ev ve aracında uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

01.02.2024 13:19
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Ev değil, sanki uyuşturucu imalathanesi

İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapıyordu

BİLECİK - Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hakkında tahkikata başlanıldı.

İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu imalatı
Kaynak: İHA

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