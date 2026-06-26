İktidarın Eğitim Karnesi Zayıf - Son Dakika
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İktidarın Eğitim Karnesi Zayıf

26.06.2026 15:22
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CHP'li Halıcı, eğitimdeki ihmallere dikkat ederek, iktidarın karnesinin zayıf olduğunu vurguladı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, "Çocuklarımız sınıfı geçti. Ancak iktidarın eğitim karnesi ne yazık ki zayıflarla dolu" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 2025–2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklama yaptı.

Karne alan tüm öğrencileri kutlayan Halıcı, bir eğitim yılı boyunca emek veren öğretmenlere ve çocuklarının yanında olan ailelere teşekkür etti. Karne gününde yalnızca başarıların ve tatil sevincinin konuşulamayacağını belirten Halıcı, eğitim yılı boyunca yaşanan acı olayların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Eğitim kurumlarında yaşanan ihmaller nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Halıcı, MESEM kapsamında çalıştırılan çocukların eğitim almaları gereken yaşta iş cinayetlerine kurban gittiğini kaydetti. Halıcı, bunun acısı dinmeden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylarda da öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiğini belirterek, bu kayıpların, eğitim sistemindeki ihmal ve denetimsizliğin ağır sonuçlarını ortaya koyduğunu vurguladı.

"HİÇBİR ÇOCUK YOKSULLUK NEDENİYLE ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILMAMALI"

Çocukların güvenliğinin devletin en temel sorumluluğu olduğuna işaret eden Halıcı, okulların yalnızca ders verilen binalar değil, çocukların güven içinde büyüdüğü, kendini özgür hissettiği ve eşit fırsatlarla geleceğe hazırlandığı kurumlar olması gerektiğini dile getirdi. Halıcı, hiçbir çocuğun yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda bırakılmaması, hiçbir ailenin de evladını eğitim yolunda yaşanan ihmaller nedeniyle kaybetmemesi gerektiğini bildirdi.

CHP'nin bilimsel, laik, kamusal ve nitelikli eğitim anlayışını savunmaya devam edeceğini kaydeden Halıcı, öğretmenlerin hak ettiği değeri gördüğü, çocukların ise yalnızca derslerini, arkadaşlarını ve hayallerini düşündüğü bir eğitim sistemi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Halıcı, "Bugün çocuklarımız karnelerini aldı. Onlar sınıfını geçti. Ama iktidarın eğitim karnesi zayıflarla dolu. Çocukları okulda bir öğün yemeğe muhtaç bırakan, onları atölyelerde ve işyerlerinde çalışmak zorunda bırakan, öğretmenleri yoksulluğa mahkum eden, okulların güvenliğini sağlayamayan ve eğitimi her geçen gün daha fazla eşitsizliğe sürükleyen anlayış, toplum vicdanında çoktan sınıfta kalmıştır. Çocuklarımızın geleceği ihmallerin, liyakatsizliğin ve yoksulluğun değil, bilimin, adaletin ve fırsat eşitliğinin üzerine kurulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İktidarın Eğitim Karnesi Zayıf - Son Dakika

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