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İletişim Başkanlığı: Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilecek - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilecek

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Maç öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacak. Ayrıca açılış seremonisi ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak.

İletişim Başkanlığı: Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilecek
29.12.2023 - 17:22,
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Suudi Arabistan, Süper Kupa, Riyad, Medya, Yerel, Politika, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilecek - Son Dakika
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