İmamoğlu: CHP Tarihin Önemli Kavşaklarında Her Zaman Var

İmamoğlu: "Tarihin önemli kavşaklarında CHP'nin imzası var"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla her zaman yol göstericisi olan CHP, yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor"

ADANA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla her zaman yol göstericisi olan CHP, yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Adayı olduktan sonra bugün Adana'yı ziyaret etti. Spor salonunda partililerle bir araya gelen İmamoğlu, "Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla her zaman yol göstericisi olan CHP, yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor. Zenginleşmenin yolu fakirin üstüne basmaktan geçiyor. Ekonomi freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya sürükleniyor. Vatandaşlarımız ayrıştırılıyor. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, adalet sistemi paramparça. Bu durumdan çıkışın yolu ise yine CHP'dir" diye konuştu.

Bu gidişata dur demek zorunda olduklarına dikkat çeken İmamoğlu şunlar kaydetti: "İşte ben bu yolculuğa sırtımı verebileceğim partime ve benimle her şartta mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma güvenmenin gönül rahatlığıyla yola çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim. 'Sen hiç korkmuyor musun? diye soruyorlar' Ekrem İmamoğlu yaradandan başka kimseden korkar mı, korkmaz! Biz milletimize sırtımızı verip doğru yolda vatan ve millet uğruna yola koyuluruz. Önce hep beraber bizler, CHP'liler birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. İnsanlar bize baktıklarında kararlı, örgütlü, vatandaşının derdini dinleyen halini görecek. Sonra demokrasi, refah isteyen herkesle bütünleşeceğiz. Güçler ayrılığını savunan, daha güçle parlamento diyen herkesle buluşacağız."

" Suriye'deki olaylara değindi"

Suriye'de yaşananlara göz yumamayacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Zalimlik neredeyse biz ona karşıyız. Bu yürütülen süreç, hem bölgemizi, Suriye'yi ama aynı zamanda ülkemizi derinden etkiliyor. Tabii ki tarihi bağlarımız var, akrabalarımız var ama biz milletçe mazlumun yanında olduk. Bugün Lazkiye ve çevresinde süren, Tartus'ta olan çatışmalar aralık ayından bu yana en büyük şiddet dalgasına dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyet Devleti, Suriye'de güçlü, demokratik, oradaki halkların eşitliğinin ilkesinin korunduğu ve özellikle inanç ayrımı, etnik köken ayrımı olmaksızın insanların birlikte yaşatmasına yönelik bir devletin kurulmasına biz öncelik edebiliriz. Türkiye'nin bunu yapması için masada olması gerekir dedik. Endişe duyuyoruz, Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken çoğu masalarda sandalye bulamaz durumdadır. Bu endişe vericidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girelim istendiğini anlatan İmamoğlu, "Yoksa korkuyor musunuz? Suç ilan etmeye çalışıyorlar. Ben suçumu biliyorum. 2014 ve 2019'dan beri tek bir suçum var. Sandıkta yenilmemek. Sana yenilmeyeceğim" şeklide konuştu.

İmamoğlu'nun partililerle buluşmasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda belediye başkanı ve partili katıldı.