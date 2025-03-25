İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: Zonguldak'ta Protesto Gösterisi

(ZONGULDAK) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde protesto edildi.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı tarafından organize edilen eylem, ilçe merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Protestoya Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Zonguldak Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

İskele Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve "Adalet" yazılı dövizler taşıdı. Eylem sırasında "Her şey çok güzel olacak", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Türkiye laiktir, laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Siyasi temsilcilerden açıklamalar

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, protestoda yaptığı konuşmada, halkın demokrasiye sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz çocuklarımıza, geleceğimize, demokrasimize, vatanımıza ve irademize sahip çıkıyoruz. Bu mücadelemiz büyüyerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve laik bir devlet olduğu ilkesini her zaman savunacağız ve koruyacağız. Ekrem Başkanımız Silivri'den çıkana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul ise haksızlığa sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından duyurun. Biz bu anlayıştayız ve zulme karşı asla sessiz kalmayacağız. Direnmek, korkmamak ve sinmemek milletimizin en önemli karakteridir. Biz gücümüzü halkımızdan ve dayanışmamızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı.