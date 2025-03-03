İnan Kıraç'a Vasi Atandı - Son Dakika
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İnan Kıraç'a Vasi Atandı

İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi, fiil ehliyeti kaldırıldı, vasi tayin edildi.

03.03.2025 13:21
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İş adamı İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye gönderildi. Mahkeme, Kıraç'a vasi atanmasına karar verdi.

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıktı. Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.

Fiili ehliyeti yerinde değil raporu çıktı

Adli Tıp Kurumu tarafından İnan Kıraç hakkında hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği aktarıldı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

Mal varlıklarına tedbir geldi

Mahkeme, İnan Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnan Kıraç'a Vasi Atandı - Son Dakika

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