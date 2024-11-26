İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri Fuarı Öğrencilerle Dolduruldu

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İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri Fuarı adeta öğrenci akınına uğradı. İnegöl'ün farklı okullarından binlerce öğrenci kitaplar ve yazarlarla buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı Cumartesi günü kapılarını açmıştı. 01 Aralık tarihine kadar 9 gün süreyle ziyarete açık olacak fuar, hafta sonu ağırlıklı olarak aileler tarafından ziyaret edildi. Pazartesi günü itibariyle de İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yaptığı planlamayla okul ve öğrenci ziyaretleri başladı.

65 bin öğrenci ziyaret edecek

İnegöl Belediyesi hafta içi kırsal bölgeler başta olmak üzere 12 bin 500 öğrenciyi ücretsiz servislerle Kitap Fuarına getirecek. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan planlama kapsamında her okul kendi planlamasını gerçekleştirerek öğrencileri belirlenen gün ve saatlerde fuar alanına getirecek. Şehirdeki 65 bin öğrencinin okul planlamaları ve bireysel şekilde fuarı gezmesi hedefleniyor.

Öğrenciler kitaplar ve yazarlarla buluştu

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren alana gelmeye başlayan öğrenciler, kitap fuarında hem yazarlarla bir araya geldi hem etkinlik alanlarında keyifli anlar yaşadı. Fuar alanı adeta öğrencilerle dolup taştı. Stantlarda kitapları ilgiyle inceleyen öğrenciler, okudukları kitapların yazarlarını da karşılarında görünce büyük heyecan ve mutluk yaşadı.

Başkan Taban kitap fuarını ziyaret etti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Pazartesi günü fuar alanını ziyaret etti. Öğrenciler ve yazarlarla sohbet eden, kitap stantlarını tek tek gezen Başkan Taban, özellikle yerel yazarlar köşesinde İnegöl'ün minik yazarı 8 yaşındaki Aslıhan Karakurt'la yakından ilgilendi. Karakurt, kapağını da kendi tasarladığı "Minik Çocuk Çöpleri Toparlıyor" isimli dergisini Başkan Taban için imzalayarak hediye etti. - BURSA