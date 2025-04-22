İnegöl Belediyesi Mahalle Buluşmalarına Başladı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Mahalle Buluşmalarına Başladı

İnegöl Belediyesi Mahalle Buluşmalarına Başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Fatih ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Toplantıda, içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar ve sağlık ocağı ihtiyacı gibi konular gündeme geldi.

22.04.2025 12:03  Güncelleme: 12:07
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle buluşmaları kapsamında ilk toplantısını Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinin ortak noktası olan Alanyurt Sentetik Çim Saha bahçesinde gerçekleştirdi.

Yılın her dönemi farklı programlarla vatandaş buluşmaları gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte mahalle buluşmalarına başladı. Bu kapsamda yaz ayı boyunca her hafta farklı bir mahallede buluşma düzenleyen İnegöl Belediyesi, bu yaz ayının ilk toplantısını "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı çerçevesinde Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi'nin ortak noktasında gerçekleştirdi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve AK Parti yöneticileri de katıldı. Başkan Alper Taban, vatandaşlardan gelen soruları dinleyerek yerinde yanıtladı.

Kazılı yollar gündemdeydi

Toplantıda en çok gündeme gelen konu, Fatih Mahallesi'nde uzun süredir Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ kurumu tarafından devam eden içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar oldu. Mahalle sakinleri, yolların asfaltlanmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Başkan Alper Taban ise çalışmaları yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, sürecin mahalle halkını olumsuz etkilediğini belirtti. "Kıymetli bir iş hayata geçiyor, bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak kazılan yollar uzun süredir asfaltlanmayınca yazın toz, kışın ise çamur oluyor. Bu nedenle mahalle halkımızın yaşamını olumsuz etkiliyor" diyen Başkan Taban, süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sorunların çözümü için Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yetkililerinin İnegöl'e davet edileceklerini belirten Başkan Taban, kurumların yerinde inceleme yapmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlardan gelen her talebin iletildiğini belirten Taban, sorunların resmi başvuru olarak sistemde görünmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunarak 185 hattı üzerinden BUSKİ'ye, 444 16 00 üzerinden ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne taleplerin doğrudan iletilmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Sağlık ocağı için yer hazır

Toplantıda dile getirilen bir diğer talep ise sağlık ocağı oldu. Fatih Mahallesi sakinleri, bölgede bir sağlık ocağına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Başkan Alper Taban, sağlık ocağı için yerin hazır olduğunu ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde bu ihtiyacın karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Toplantının sonunda Başkan Alper Taban, vatandaşların dile getirdiği tüm talepleri not aldıklarını ve gerekli kurumlarla irtibata geçerek süreci takip edeceklerini ifade etti. Mahalle buluşmalarının amacının halkın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek olduğunu belirten Taban, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Mahalle Buluşmalarına Başladı - Son Dakika

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