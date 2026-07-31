İnegöl’e bilim merkezi kazandırılıyor - Son Dakika
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İnegöl’e bilim merkezi kazandırılıyor

İnegöl’e bilim merkezi kazandırılıyor
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İnegöl Belediyesi’nin TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirdiği Bilim Merkezi için Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

İnegöl Belediyesi'nin TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirdiği Bilim Merkezi için Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi binasında çalışmalar sürüyor. Bilim Merkezinde devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda genç neslin bilimsel düşünceye teşvik edilmesi ve İnegöl'de bu alandaki alt yapı eksikliğinin giderilmesi maksadıyla hazırlanan Beşinci Mevsim Bilim Merkezi projesi adım adım ilerliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin bilime, araştırmaya ve teknolojiye erişimini kolaylaştıracak sürdürülebilir bir tesis oluşturulması adına TÜBİTAK iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nin A bloğunda atölyelerin hazırlanma çalışmaları devam ediyor. Astronomi ve Uzay Bilimi, Doğa Bilimi, Teknoloji, Tasarım ve Matematik olmak üzere vb gibi atölyelerin yer alacağı Beşinci Mevsim Bilim Merkezinde, farklı atölyeler de oluşturulacak. Anasınıfından yüksek okula kadar tüm öğrenciler faydalanabilecek. Ayrıca merkezde Uzay ve Havacılık Sergisi ile Temel Bilgiler Sergisi de yer alıyor.

Başkan Taban yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bilim Merkezi olarak hizmet verecek atölyeleri yerinde inceleyerek bugüne kadar yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Başkan Taban'ın büyük önem verdiği projenin öğrencilerin ufkunu genişletmesi hedefleniyor. Çocuklar ve gençlerin bilimle, teknolojiyle ve üretimle iç içe bir öğrenme ortamı elde etmesi ile geleceğe değer katacak adımlar atılması planlanıyor. Merkezin yeni eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilere hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl’e bilim merkezi kazandırılıyor - Son Dakika

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