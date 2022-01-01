İnegöllü yaşlı kadın 10 yıldır askerler için çorap örüyor - Son Dakika

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de 10 yıldır eşinden kalan emekli maaşıyla aldığı iplerden çorap örüp ülkenin dört bir yanında askeri birliklere gönderen 86 yaşındaki Melek Şenol'u ziyaret etti.

İnegöl'de Kemalpaşa Mahallesinde ikamet eden 86 yaşındaki Melek Şenol, 10 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine kendisine kalan emekli maaşıyla vatana ve topluma faydalı bir şeyler yapmak istedi. O dönem 76 yaşında olan yaşlı kadın, emekli maaşıyla ip alıp kendi el emeği ile çorap örüp farklı şehirlerde askeri birliklere göndermeye başladı. Her ay emekli maaşıyla ip alıp çorap örmeye ve askere göndermeye devam eden Melek Şenol, kısa sürede pek çok askeri birlikte tarafından da tanınmaya başladı.

10 yıldır bu işi kendine görev addederek sürdüren Melek Şenol'u, Belediye Başkanı Alper Taban bugün evinde ziyaret etti. Kendisine duyarlı davranışı için teşekkür eden Başkan Taban, Melek Şenol'a hediye takdimi de gerçekleştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen çorap örüp askerlere göndermeyi sürdüren Melek Şenol, ördüğü son çorapları da askeri birliklere ulaştırılmak üzere Başkan Alper Taban'a teslim etti. - BURSA