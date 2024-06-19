İngiliz çift, Karapınar'da kamp yaparak dünya turuna devam etti

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Karavanlarıyla dünya turuna çıkan İngiliz çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü ve Acıgöl'de kamp yaptı.

İngiliz Alex ve eşi Ellie çifti karavanları ile çıktıkları turda Karapınar ilçesinde mola verdi. Nisan ayında başladıkları dünya turunda bir çok ülke ve Türkiye'de de bir çok şehir gezen İngiliz çift, kendi yaptıkları karavan ile 2 gün boyunca Meke Gölü ile Acıgöl'de kamp yaptı. Burada bol bol yürüyüş yapan çift Acıgöl'ün masmavi suyunda da yüzmenin keyfini yaşadı.

İngiliz Alex, turlarına Nisan ayında başladıklarını belirterek, "İngiltere'den Fransa'ya feribotla gittik; Belçika, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaştık. Mayıs ayından itibaren Türkiye'deyiz. Türkiye doğal ve diğer güzellikleri ile çok güzel bir ülke. Ayvalık, İzmir, Bafa Gölü, Datça, Dalyan, Fethiye, Antalya, Eğirdir ve Konya'yı gezdik. Buradan Kapadokya'ya gideceğiz. Türkiye'den sonra ise Gürcistan'a doğru yola çıkacağız" dedi. - KONYA